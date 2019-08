Hong Kong. Atuação da polícia choca opinião pública

São muitas as denúncias até ao momento. Mas, na verdade, não seria preciso denunciar. Basta ver as imagens que circulam pelas redes sociais e meios de comunicação.



A repressão dentro numa estação de metro de Hong Kong circula pelas redes sociais. Numa atitude rara, a polícia usou gás lacrimogéneo dentro da estação e não poupou os manifestantes pró-democracia.



Nas ruas, há outras imagens que estão a chocar a opinião pública. Os polícias disfarçam-se de manifestantes e usam métodos que muitos apelidam de brutais para fazer detenções.



A quantidade de pessoas feridas nas ruas mostra que as autoridades estão dispostas a aumentar a repressão das manifestações.



Pelo quarto dia consecutivo o caos instala-se também no aeroporto de Hong Kong. O protesto pacífico de mais de 5 mil pessoas obrigou mesmo ao cancelamento de todos os voos desta segunda-feira.



As consequências do do protesto criam, assim, sérias dificuldades e alastram-se à economia. O executivo de Hong Kong recusa demitir-se e mantém todo o apoio da China, que já colocou a polícia armada a fazer exercícios na vizinha cidade de Shenzhen.