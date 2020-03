Hong Kong. Bombas caseiras apreendidas pela polícia

Depois da detonação de um explosivo em janeiro, a polícia investigou mais de duas dezenas de propriedades no território chinês e, no domingo,Foram ainda descobertas, nas buscas,, com idades entre os 21 e os 53 anos, segundo Alick McWhirter, do Departamento de Inativação de Bombas." e ainda "uma quantidade enorme de produtos químicos precursores prontos para serem transformados em mais explosivos caseiros - mais de 2500 quilos de produtos químicos", disse McWhirter.O especialista em inativação de bombas da polícia disse ainda queAs investigações decorriam sob a suspeita de uma, disse a polícia de Hong Kong.No final de janeiro passado, uma bomba "caseira" foi detonada dentro de uma casa de banho de um hospital em Hong Kong e, posteriormente, houve tentativas para acionar outros dois dispositivos nos marcos fronteiriços no norte da região.O chefe de polícia de Hong Kong, Tang Ping-keung, alertou para o risco de aumentar o terror "doméstico", com a crescente pressão para o Governo a ceder às exigências dos ativistas após mais de seis meses de protestos na cidade.