Hong Kong. Caos volta a instalar-se no parlamento

Esta quinta-feira, quando Carrie Lam tentava responder a questões no Conselho Legislativo, foi interrompida por parlamentares que exigiam uma investigação sobre o ataque ao ativista Jimmy Sham.

Um dos líderes do movimento pró-democracia foi atacado esta quarta-feira com martelos. Os organizadores dos protestos dos últimos meses dizem que o ataque a Jimmy Sham foi "politicamente motivado".





O líder da Frente Cívica dos Direitos Humanos (FCDH), "foi ferido na cabeça e transferido para o hospital Kwong Wah" informou a organização responsável pelas manifestações.







Segundo a imprensa de Hong Kong o jovem ativista foi atacado por quatro ou cinco pessoas em Mong Kok, em Hong Kong, quando se dirigia para uma reunião. Sham ficou com alguns ferimentos na cabeça mas, segundo a organização, encontra-se estável.







Este ataque ocorreu nas vésperas de uma grande manifestação. A organização que lidera diz que "é difícil não vincular este incidente ao aumento do terror político destinado a reprimir aqueles que desejam exercer os seus direitos naturais e legais".





Entretanto, várias entidades já vieram reagir ao incidente. A Amnistia Internacional pediu às autoridades da região semiautónoma que se inicie uma “investigação exaustiva” ao ataque.



“Ficámos devastados ao tomar conhecimento do ataque a Jimmy Sham, um corajoso defensor dos Direitos Humanos e uma das forças motrizes dos protestos pró-democracia de Hong Kong", afirmou o investigador da AI para a Ásia, Joshua Rosenzweig.



"Jimmy Sham foi deixado a sangrar na rua e foi hospitalizado com ferimentos na cabeça. Mesmo no contexto de crescentes ataques a ativistas, este incidente é chocante na sua brutalidade", acrescentou, salientando que “as autoridades devem conduzir prontamente uma investigação sobre este ataque terrível e levar todos os responsáveis à justiça”.

Novas contestações no parlamento



A chefe do executivo viu-se obrigada a sair, pela segunda vez esta semana, do parlamento. Esta quinta-feira, quando tentava responder a questões sobre o discurso do dia anterior, Carrie Lam foi novamente vaiada.



Desta vez os deputados pró-democracia, que consideram que o ataque a Jimmy Sham se trata de "terror político", exigiram que se investigasse o sucedido, impedindo que Lam prosseguisse com o seu discurso.



A deputada pró-democracia, Claudia Mo, afirmou que o ataque ao ativista foi planeado para intimidar os manifestantes e incitar à violência antes da próxima grande manifestação de domingo.



"Este ataque cruel ocorreu praticamente na véspera de mais um protesto em massa em Hong Kong, no domingo. Não podemos deixar de pensar que tudo isto faz parte de um plano para derramar sangue nos protestos pacíficos de Hong Kong", disse.





Depois de interromperem, novamente, a chefe do executivo com protestos, cânticos e cartazes e tentarem suspender a sessão, onze elementos da pró-democracia foram retirados por seguranças do Conselho Legislativo.



Quando estavam a ser expulsos, os parlamentares gritaram: "Carrie Lam, você não pode continuar a ser a chefe do executivo! Não é qualificada para isso".





Para além do ataque a Jimmy Sham, a oposição acusou ainda a chefe do executivo de não abordar a crise política no discurso desta quarta-feira. Negando as alegações, Carrie Lam afirmou que era necessário unirem-se “contra a violência, dizer não à violência”.



“Vamos ser humildes, vamos ouvir vozes diferentes e criar uma comissão de especialistas para encontrar uma saída da situação atual que estamos enfrentando", disse.





A reunião desta quinta-feira acabou por ser suspensa por Carrie Lam considerar que não havia condições para a conduzir como planeado.