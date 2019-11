Hong Kong. Carrie Lam diz que rendição dos estudantes é a única solução pacífica possível

Centenas de manifestantes permanecem no interior na Universidade Politécnica de Hong Kong, uma das maiores no território. A chefe do Governo, Carrie Lam, afirmou entretanto que a única solução para o caos na Universidade é a rendição dos manifestantes que lá estão escondidos.