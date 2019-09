Hong Kong. Carrie Lam promete usar severa aplicação da lei para acabar com protestos

RTP05 Set, 2019, 14:41 | Mundo

A animosidade entre a polícia e os manifestantes já tinha atingido o ponto de ebulição quando Carrie Lam decidiu agir.



Depois de 13 semanas de conflitos, Carrie Lam anunciou o cancelamento oficial da lei de extradição que estava suspensa desde junho. O objetivo desta decisão era no sentido de "zhibao zhiluan" -"acabar com a violência e o caos". Porém, parece que não ter sido suficiente para erradicar os protestos na antiga colónia britânica.



Numa conferência de imprensa, esta quinta-feira, Carrie Lam prometeu que o próximo passo seria recorrer a uma “severa aplicação da lei”.



"Para sair do impasse, a coisa mais importante agora é parar a violência e aplicar severamente a lei", garantiu a líder do Governo.



"Se ainda houver violência a ocorrer todos os dias, isso vai afetar a operação da cidade e a vida quotidiana das pessoas", assegurou.

"Acabar com a violência e o caos"

Na noite desta quarta-feira uma mensagem televisiva, previamente gravada pela chefe do Executivo de Hong Kong, foi transmitida a nível nacional. Carrie Lam decidiu tomar uma atitude para acabar com a maior crise política das duas últimas décadas e retirou formalmente o projeto da lei de extradição.





A ideia seria "acalmar completamente as preocupações do público". Contudo, ninguém parecia disposto a aceitar esta decisão como uma vitória.





No decorrer das últimas 13 semanas, a polícia usou todo o tipo de estratégias para acalmar os protestos e manter a ordem na cidade. Desde canhões de água ao uso de gás lacrimogéneo, a polícia de choque ainda utilizou balas de borracha e espancou severamente vários manifestantes. Mais de 1200 pessoas foram presas. Em contrapartida, os ativistas criaram movimentos “flash mob”, encerraram ruas, vandalizaram esquadras e lançaram “cocktails molotov".







Um parlamentar pró-democracia, Fernando Cheung, afirmou que Carrie Lam "não está a fazer o seu trabalho, não está a responder às exigências do povo, não em tempo útil".

"Não acho que alguém queira mais violência", mas perante esta situação "as pessoas estão dispostas a arriscar as suas vidas pelo futuro de Hong Kong", acrescentou.





As promessas de Carrie Lam



Na conferência de imprensa desta quinta-feira, Carrie Lam tentou aliviar tensões. A chefe do Governo de Hong Kong reiterou quatro medidas para acalmar os ânimos e acabar com os protestos na antiga colónia britânica.







O primeiro passo a tomar, anunciado esta quarta-feira, foi a retirada formal do projeto de lei que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China continental. De seguida, Carrie Lam decidiu nomear dois novos membros para o Conselho Independente de Queixas Policiais (IPCC) devido às várias queixas de abuso policial. A líder do Governo também prometeu iniciar um “diálogo direto” com os membros da comunidade e ainda convidou os líderes comunitários, profissionais e académicos para aconselharem o Governo a encontrar novas “soluções”.

“Muito pouco e muito tarde agora - a resposta de Carrie Lam vem após sete vidas sacrificadas, mais de 1200 manifestantes presos, nos quais muitos são maltratados nas esquadras policiais”, lê-se num tweet publicado pelo ativista pró-democracia, Joshua Wong.









Carrie Lam (…) precisa de abordar todas as cinco exigências", escreveu ainda Joshua Wong.

Carrie Lam já deu ordens para cumprir o primeiro pedido dos protestantes – retirar totalmente a lei de extradição. Porém, ainda faltam cumprir outros quatro. Os ativistas pretendem a libertação dos manifestantes detidos e que seja estabelecido um inquérito independente para investigar a brutalidade policial.







Para além disso, os manifestantes tencionam que as ações dos protestos não sejam identificadas como “motins” e ainda exigiram a demissão da chefe de Governo de forma a implementar um sufrágio universal em Hong Kong.









Apesar de este ter sido a principal exigência dos manifestantes e a razão pela qual os protestos se iniciaram há mais de três meses, o uso excessivo da força policial tornou-se no motivo a combater.Poucas horas depois do anúncio da retirada da lei, dezenas de manifestantes voltaram às ruas para gritar slogans e montar uma barreira improvisada à porta de uma esquadra, no distrito de Mong Kok. Os cânticos ecoavam pelas ruas da cidade. Os ativistas apelavam a que Carrie Lam cumprisse todas as suas exigências políticas.No entanto, a líder do Governo voltou a rejeitar o pedido de criar um órgão independente para investigar os alegados abusos policiais. Carrie Lam ainda assegurou que iria ser impossível conceder uma amnistia aos protestantes presos.", revelou a chefe do Governo.Carrie Lam recusou-se, mais uma vez, a renunciar o cargo sustentando que tinha "um senso de responsabilidade de ajudar Hong Kong a acabar com a violência e o caos" para que tudo volte ao normal.Contudo, as atenções não se viraram propriamente para as medidas aplicadas, mas sim para o tempo que a chefe de Governo levou para tomar uma atitude. Ainda assim, Carrie Lam pediu que não olhassem para esta decisão de forma isolada.", explicou.No entanto, parece não ter sido suficiente.Initial response to Carrie Lam:Para os manifestantes, a luta continua até que todas as suas exigências sejam respondidas.