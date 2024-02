Hong Kong confirma absolvição parcial de defensores pró-democracia

Os juízes rejeitaram um recurso do Secretário de Justiça para anular a decisão de um tribunal de instância inferior, que tinha anulado em agosto a condenação por terem organizado uma manifestação não autorizada.

Jimmy Lai Chee-ying, fundador do agora extinto jornal Apple Daily, Martin Lee Chu-ming, presidente e fundador do Partido Democrático, e cinco ex-legisladores pró-democracia, incluindo a advogada Margaret Ng Ngoi-yee, tinham originalmente sido considerados culpados tanto de organizar como de participar na manifestação.

"Em vez de penalizar sete figuras proeminentes pró-democracia, o tribunal deveria considerar a presença dos democratas como uma forma de manter a paz e permitir que as pessoas desabafassem os seus sentimentos em tempos difíceis", disse a advogada que representa Jimmy Lai, Audrey Eu, citada pelo jornal South China Morning Post.

Jimmy Lai, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung e Cyd Ho tinham sido inicialmente condenados a penas de prisão entre oito e 18 meses. Martin Lee, um octogenário apelidado de "pai da democracia" da cidade, Margaret Ng e Albert Ho foram condenados a penas de prisão suspensas.

As condenações, em 2021, foram vistas como mais um golpe para o movimento pró-democracia, que se encontra em declínio, sob uma repressão sem precedentes por parte das autoridades de Pequim e de Hong Kong.

Em agosto passado, os juízes do Tribunal de Recurso anularam unanimemente as condenações relacionadas com a organização da manifestação, mas mantiveram as condenações por terem participado nessa manifestação.

Todos os condenados já cumpriram as penas no âmbito deste processo. Mas Lai, Leung, Ho e Lee Cheuk-yan continuam detidos, uma vez que também foram alvo de outra acusação ao abrigo de uma lei de segurança nacional imposta por Pequim em 2020, na sequência dos maciços protestos.