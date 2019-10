Partilhar o artigo Hong Kong. Confrontos entre polícias e manifestantes no dia Nacional da China Imprimir o artigo Hong Kong. Confrontos entre polícias e manifestantes no dia Nacional da China Enviar por email o artigo Hong Kong. Confrontos entre polícias e manifestantes no dia Nacional da China Aumentar a fonte do artigo Hong Kong. Confrontos entre polícias e manifestantes no dia Nacional da China Diminuir a fonte do artigo Hong Kong. Confrontos entre polícias e manifestantes no dia Nacional da China Ouvir o artigo Hong Kong. Confrontos entre polícias e manifestantes no dia Nacional da China