Hong Kong detém 335 pessoas ligadas à exploração do jogo ilegal e prostituição

Os agentes da lei realizaram rusgas de madrugada num total de 223 locais de entretenimento, incluindo salões de mahjong, bares, discotecas, centros recreativos e saunas, informou o Dim Sum Daily.

As autoridades apreenderam armas brancas, 22 mesas de mahjong, fichas de jogo num valor estimado de 1,8 milhões de dólares de Hong Kong (230.500 euros) e pequenas quantidades de estupefacientes.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 18 e os 88 anos, são acusados de exploração de estabelecimentos de jogo e de bordéis ilegais, posse de armas de fogo, fraude, branqueamento de capitais, danos e posse de droga.

A cruzada da antiga colónia britânica contra as máfias intensificou-se no último ano com rusgas seletivas a estabelecimentos de diversão, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas associadas ao crime organizado, como o jogo ilegal e a prostituição.

A 09 de novembro, realizou-se o funeral do pai de "Tsz Tung", antigo líder da histórica tríade de Hong Kong "Wo Shing Wo", ligado à extorsão, ao tráfico de droga e à prostituição.

De acordo com os meios de comunicação social locais, o evento atraiu um grande número de indivíduos ligados a estes grupos criminosos e centenas de cidadãos enlutados que se reuniram para prestar homenagem ao falecido.

O funeral e a possibilidade de tumultos obrigaram as autoridades a mobilizar agentes da brigada anti-gangues e da unidade tática do distrito policial de Kowloon Oeste e a aplicar medidas de controlo do tráfego devido à grande afluência de pessoas.

As tríades tiveram origem entre 1842 e 1930, quando membros de sociedades secretas chinesas migraram para Hong Kong.