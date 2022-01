Hong Kong. Fecho de meios de comunicação social sem relação com a liberdade de imprensa

Estes comentários chegam quase uma semana depois de as autoridades terem detido sete pessoas associadas a um portal de notícias em linha com a pró-democracia Stand News, acusando-as de sedição.Dias mais tarde, outro site, Citizen News, também disse que iria deixar de funcionar.", afirmou Carrie Lam, acrescentando que as autoridades "não procuram reprimir a liberdade de imprensa".", frisou.Desde que a lei de segurança entrou em vigor, mais de cem pessoas foram presas, incluindo muitos ativistas pró-democracia, bem como alguns jornalistas que anteriormente trabalhavam para o agora extinto Apple Daily and Stand News.

Tal como acontece com Macau desde 1999, para Hong Kong foi acordado a partir de 1997 um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judicial, com o governo central chinês a ser responsável pelas relações externas e defesa, ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas".