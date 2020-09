Hong Kong. Gigantes tecnológicas acusadas de permitir à China acesso a dados confidenciais

A implementação desta nova lei em Hong Kong, em junho, leva muitos a considerar que há uma cooperação entre as grandes empresas tecnológicas e o governo, uma vez que as autoridades podem aceder a dados confidenciais dos utilizadores.





Na altura, algumas das empresas tecnológicas e redes sociais, como o Facebook, a Google e a Microsoft, disseram que iam suspender qualquer solicitação de dados em Hong Kong. Mas recentemente, ativistas, juristas e um funcionário da Administração Trump vieram questionar a "vulnerabilidade" destas empresas perante a lei e o direito destas revelarem dados confidenciais dos utilizadores.







"Há uma possibilidade de que as coisas estejam a acontecer, mas com as restrições impostas pelas autoridades de Hong Kong, as empresas não poderiam divulgar isso", afirmou o funcionário do Departamento de Estado dos EUA ao Guardian, acrescentando que se a acusação fosse "desviada" para o sistema jurídico do continente acabaria por cair num "buraco negro".





"A empresa seria informada pelas autoridades do continente que estaria a 'infringir a lei se revelar o fato de que estamos a pedir essa informação'", explicou ainda.

"Análise"

O Facebook e a Google recusaram-se, até agora, a prestar declarações ao jornal sobre o assunto, mas a Microsoft garantiu que como faz com qualquer "nova legislação", está a rever "a nova lei para entender as suas implicações".



, afirmou a gigante tecnonólica, que se recusou, contudo, a comentar a acusação norte-americana.





Mas para muitos ativistas pró-democracia, a ameaça de ter as suas informações expostas à China é uma recordação de quando, em 2004, o Yahoo cedeu a um pedido de Pequim para revelar informações sobre o jornalista Shi Tao, depois de este usar uma conta da empresa tecnológica para enviar informações sobre como a China estava a limitar a cobertura mediática do aniversário do massacre da Praça Tiananmen.



Na época, Shi foi preso após a divulgação do Yahoo - um incidente que mais tarde foi descrito por um congressista dos EUA como semelhante à colaboração corporativa com a Alemanha nazi.



O Yahoo também chegou a partilhar informações sobre o ativista Wang Xiaoning, que tinha publicado artigos nos fóruns do Yahoo anonimamente. O ativista foi condenado a dez anos de prisão depois de ser identificado e quando foi libertado, em 2012, o Yahoo pediu desculpas publicamente pelas revelações.

Repressão



Por isso, os ativistas consideram que é perigoso que os dados dos utilizadores, considerados ameaça à segurança nacional, sejam divulgados à China.



"Não quero colocar as coisas dessa forma, mas vou. Se a Google ou outras empresas de tecnologia cumprirem esta lei de segurança nacional, na verdade estão a ajudar indiretamente o Governo de Hong Kong e o Governo chinês a oprimirem ou reprimirem a sociedade civil", afirmou ao jornal britânico a ativista Glacier Kwong.





Os ativistas não querem que as gigantes tecnológicas saiam de Hong Kong, mas apelam a que todas as empresas minimizem os dados que colhem ou armazenam, e que comecem "criptografar" os dados e informações que os utilizadores fornecem.



O funcionário da Administração Trump, que questionou a vulnerabilidade das empresas, considera que o problema é que muitas destas empresas querem expandir-se na China e podem ceder às solicitações de Pequim.



"Dentro das empresas [o problema] é muito bem compreendido, mas as empresas querem mantê-lo em segredo, querem tomar as suas próprias decisões sobre o que é melhor para seus negócios", disse.







Embora Hong Kong não seja um mercado significativo para empresas como o Facebook ou a Google, tentam usar como um ponto central para alcançar anunciantes e se expandir na China continental, onde muitos dos seus serviços estão bloqueados. Se as empresas se recusarem a cooperar com as solicitações do governo, as autoridades "poderiam ir atrás deles e levá-los ao tribunal e multá-los, ou prender os principais responsáveis em Hong Kong".