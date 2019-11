Hong Kong. Homem de 70 anos morto nos protestos

Hong Kong black-masked rioters killed a 70-year-old cleaner, who was just filming brawl between the residents and protestors in Sheung Shui.

-#HongKong#HongKongProstests #AntiMaskLaw #hongkongprotestors #HongKongRioters pic.twitter.com/QcL43NneVb — Exposing HongKong Rioters (@HongKongRioters) November 15, 2019

O homem de 70 anos foi atingido na cabeça na quarta-feira durante protestos na cidade de Sheung Shui, na fronteira de Hong Kong. Segundo a polícia,Morreu na quinta-feira no hospital.Num vídeo divulgado nas redes sociais, mostra dois grupos de manifestantes a atirarem tijolos um ao outro, e o homem de 70 anos a cair no chão após ser atingido na cabeça.Na última semana a escalada de violência aumentou em Hong Kong, com intensas batalhas nas ruas, confrontos violentos nas universidades e protestos espontâneos na hora de almoço.O homem de 70 anos foi. Na segunda-feira, um polícia atingiu, com uma bala real, um ativista. E um homem foi incendiado enquanto discutia com manifestantes antigovernamentais. Na passada semana, Alex Chow, um estudante de 22 anos, morreu após cair de um prédio durante uma operação policial.

Protestos chegaram a Londres

[BREAKING] Secretary for Justice of the HKSAR Theresa Cheng is attending a event to give a speech but fell on the floor during a protest against her and her government in London#HongKong #HongKongProstest #HongKongProtester #FreedomHK #DemocracyforHongKong pic.twitter.com/L5XYgXNsgX — Chloe Leung (@chloeleungys) November 14, 2019 A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, condenou também a "agressão bárbara", que "violou os princípios de uma sociedade civilizada", e afirmou que a secretária ficou "gravemente ferida", apelando à polícia britânica que investigue. A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, condenou também a "agressão bárbara", que "violou os princípios de uma sociedade civilizada", e afirmou que a secretária ficou "gravemente ferida", apelando à polícia britânica que investigue.

A secretária da Justiça, Teresa Cheng, que se encontra na capital britânica a promover Hong Kong como um centro de solução de disputa e negociação de acordos, foi criticada por um grupo de manifestantes, que a chamou de “assassina” e gritou “vergonha”. O Governo de Pequim já condenou o ataque.A Embaixada da China no Reino Unido afirmou que Cheng foi “sitiada e atacada por ativistas anti-China e pró-independência”, que se organizarame que magoou a mão quando caiu."Acabar com a violência e restaurar a ordem é a tarefa primordial em Hong Kong", disse o porta-voz da Embaixada, em comunicado."O Governo central da China apoia firmemente o Executivo de [Hong Kong] a administrar Hong Kong de acordo com a lei, apoia firmemente a polícia (...) a aplicar a lei e apoia firmemente o judiciário a levar os criminosos à Justiça de acordo com [a] lei", lê-se na mesma nota.Vídeos do confronto mostram Cheng no chão durante as escaramuças, mas não é claro se foi empurrada. Logo a seguir, a secretária levanta-se e é escoltada por seguranças.





