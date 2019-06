Partilhar o artigo Hong Kong. Libertado um dos principais rosto do movimento pró-democracia Imprimir o artigo Hong Kong. Libertado um dos principais rosto do movimento pró-democracia Enviar por email o artigo Hong Kong. Libertado um dos principais rosto do movimento pró-democracia Aumentar a fonte do artigo Hong Kong. Libertado um dos principais rosto do movimento pró-democracia Diminuir a fonte do artigo Hong Kong. Libertado um dos principais rosto do movimento pró-democracia Ouvir o artigo Hong Kong. Libertado um dos principais rosto do movimento pró-democracia