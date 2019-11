Hong Kong. manifestantes começam a abandonar a universidade

O cerco à universidade começou na passada segunda-feira, com a polícia a deter centenas de alunos nas imediações do campus.



No domingo, há eleições para o conselho distrital de Hong Kong.



O Governo diz estar comprometido a prosseguir com o ato eleitoral e a polícia garante ter elementos suficientes para que a eleição decorra em segurança.