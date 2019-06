Hong Kong não cede na lei para a extradição de suspeitos

Reuters

As novas regras preveem que os alegados autores de crimes possam ser extraditados para a China para enfrentarem julgamento.



A deputada Claudia Mo, porta-voz dos manifestantes, teme as decisões dos tribunais chineses.



Contra esta proposta, mais de um milhão de pessoas marcharam hoje, nas ruas de Hong Kong, a antiga colónia britânica.



O protesto começou por ser pacífico, mas acabou por ficar marcado por atos de violência, com a polícia a carregar sobre os manifestantes e a disparar gás pimenta.



Já a imprensa chinesa, culpou hoje a "interferência estrangeira" por estes protestos, acusando os organizadores de "conluio com o Ocidente".