Hong Kong. Nova lei da privacidade pode afastar gigantes da tecnologia

A alteração da lei de dados na cidade chinesa pode levar os cidadãos a sofrerem "sanções severas". O texto da denúncia da Coligação foi publicado pela primeira vez, a 25 de junho, no Wall Street Journal.







A carta é dirigida ao comissário para os assuntos da privacidade de Hong Kong, Ada Chung Lailing, e acrescenta: "A introdução de sanções dirigidas a indivíduos não está de acordo com as normas e tendências globais".





Sem especificar as sanções, o texto da coligação de empresas deixa o aviso: "A única forma de evitar essas sanções para as empresas de tecnologia seria absterem-se de investir e oferecer os seus serviços em Hong Kong, privando assim as empresas e consumidores do território, ao mesmo tempo que criaria novas barreiras ao comércio".





A pesquisa virtual e exposição de dados pessoais – doxxing – não é novidade na China. As redes sociais têm servido para apoiantes do Governo de Hong Kong identificarem cidadãos que se manifestam em sistemas supostamente encriptados.









Hong Kong - Reuters

Há um ano, Chris Yeung, presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong, declarou ao jornalque a prática dea jornalistas foi um ataque à liberdade de imprensa. "Parecia ser parte de uma campanha planeada e aparentemente orquestrada para minar a reportagem dos protestos pró-democracia em Hong Kong e intimidar os repórteres".Jeff Paine, diretor executivo da Coligação da Internet na Ásia, no documento de seis páginas, também expressa preocupação relativamente à prática dee afirma: "Nós acreditamos que qualquer legislação anti-doxxing, que pode ter o efeito de restringir a liberdade de expressão,





Em conferência de imprensa, a chefe do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, explicou quee acrescentou que o comissário para a privacidade estaria disponível para se encontrar com empresas de tecnologia e esclarecer dúvidas.





"Há um amplo apoio para que haja legislação que contrarie a prática de recolha e divulgação de dados privados", disse Lam. "O exercício de alteração é para abordar a questão da doxxing. O comissário para a privacidade tem autoridade para agir e realizar investigações - é isso".







As gigantes Google, Facebook e Twitter não se pronunciaram, remetendo as respostas para o texto da Coligação.







Carrie Lam acrescenta que a lei de segurança nacional foi condenada pela comunidade internacional, mas trouxe estabilidade à cidade: "É o mesmo caso para a lei da privacidade".







A lei de segurança nacional foi implantada por Pequim no ano passado. Mais de dez mil pessoas foram detidas nos protestos pró-democracia, em Hong Kong, incluindo 128 jornalistas e políticos, por violarem a nova lei.





A repressão foi condenada internacionalmente, mas o Governo de Hong Kong endureceu a legislação.