Hong Kong. Novos confrontos entre polícia e manifestantes

Os manifestantes concentraram-se em frente a uma esquadra da polícia e as autoridades tiveram que recorrer a gás pimenta para os dispersar.



O serviço de metro esteve de novo parcialmente paralisado durante a hora de ponta do final da tarde de terça-feira.



Os ativistas bloquearam as entradas e saídas de passageiros das carruagens, como forma de protesto.



Hong Kong tem ainda várias greves planeadas para as próximas semanas, que prometem adensar ainda mais a crise no região administrativa especial chinesa.