Hong Kong. Polícia detém 50 ativistas e políticos da oposição

As legislativas foram posteriormente adiadas devido à pandemia do novo coronavírus, justificaram então as autoridades locais.O jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP) indicou que o número de detidos é o mais elevado desde que a polémica Lei de Segurança Nacional entrou em vigor, em 30 de junho, prevendo até prisão perpétua em casos de secessão ou conluio com forças estrangeiras.Segundo o SCMP, a maioria dos detidos tinha organizado ou participado nas "primárias" promovidas pelo campo pró-democracia, como parte de uma estratégia para obter "mais de 35" deputados no Conselho Legislativo, de forma a assumir o controlo da legislatura que integra 70 membros.

A legislação imposta no território em 30 de junho por Pequim prevê a prisão perpétua (o que não sucede em Macau, a outra região administrativa especial chinesa) e a punição para quatro tipos de crimes: atividades subversivas, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras que ponham em risco a segurança nacional.





Blinken condenou as detenções







O futuro chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, defendeu que as detenções efetuadas representam um "ataque" aos "direitos universais".



"As detenções em massa de manifestantes pró-democracia são um ataque aos que defendem corajosamente os direitos universais", escreveu Blinken na conta na rede social Twitter.



A futura "administração vai estar ao lado do povo de Hong Kong e contra a repressão da democracia em Pequim", acrescentou aquele que foi escolhido pelo presidente eleito, Joe Biden, para ser o próximo secretário de Estado.











c/Lusa