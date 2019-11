Hong Kong. Polícia dispara munição real e atinge, pelo menos, um manifestante

As imagens transmitidas no Facebook mostram o polícia a disparar contra o manifestante, praticamente à queima-roupa. O homem atingido está em estado crítico.



Esta é a terceira vez que a polícia de Hong Kong dispara balas reais diretamente contra os manifestantes.



Já durante o dia de ontem, a polícia lançou gás lacrimogéneo para demover os manifestantes que estavam a bloquear estradas e a destruir lojas.



A tensão agravou-se na sexta-feira com a morte de um estudante de 22 anos que estava internado após ter sofrido ferimentos numa operação policial.



A polícia confirma 3 disparos, mas garante que só uma pessoa foi atingida.