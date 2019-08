Hong Kong. Polícia muda de estratégia em mais um protesto

É a décima semana consecutiva de protestos em Hong Kong e os confrontos violentos entre polícias e manifestantes continuam. Este fim de semana, de forma a dispersar e a expulsar os manifestantes das ruas da cidade, a polícia mudou de estratégia e dirigiu-se a bairros, a estabelecimentos e a uma estação de metro para enfrentar a multidão em protesto.

A polícia lançou gás lacrimogéneo e tentou dispersar os manifestantes dentro de espaços fechados, o que não tinha acontecido nos protestos das últimas semanas.





Nas redes sociais também são várias as partilhas de imagens que mostram a violência dos confrontos entre as autoridades e as pessoas em protesto.





- Petrol bombs

- Tear gas in the subway

- Undercover police



It's the most violent weekend of #HongKongProtests yet



More @business: https://t.co/QRvwQ0RAnE pic.twitter.com/tP7YJ9ZFnC — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 12, 2019





O diretor da Amnistia Internacional em Hong Kong disse ao jornal britânico The Guardian que "os confrontos entre os manifestantes e a polícia no fim de semana aumentaram para outro nível, especialmente do lado da polícia”.



Os manifestantes começaram por atirar tijolos aos agentes e ignoraram os avisos para abandonarem o local, antes de a polícia recorrer ao gás lacrimogéneo, segundo alegou um militar à agência Associated Press.



A multidão em protesto, ignorando os avisos das autoridades, mudou também de estratégia. Alguns manifestantes cercaram uma esquadra da polícia, protegidos com máscaras de gás. Outros bloquearam ruas e avenidas centrais com o método do “flash-mob”. Um manifestante lançou um 'cocktail molotov', tendo atingido e ferido um polícia.





#MeiFoo residents actively protecting #antiELAB protesters and urging them to leave as cops arrived. Protesters have been doing a flash-mob style road blocking here. #HongKongProtests pic.twitter.com/L2MHYkVws6 — Frances Sit (@frances_sit) August 11, 2019



Ainda nas manifestações deste fim de semana, alguns militares infiltraram-se na multidão, sem uniformes, e começaram a prender pessoas em protesto.



Esta segunda-feira, os manifestantes invadiram o aeroporto internacional de Hong Kong, marcando assim o quarto dia consecutivo de protestos no centro da ilha de Lantau. Espera-se que invadam algumas esquadras da polícia durante o dia. Todos os voos com partida prevista esta segunda-feira de Hong Kong foram cancelados, entretanto, assim como alguns que teriam como destino a cidade.



Os protestos começaram em junho, há dois meses, e estão a tornar-se cada vez mais violentos. Estas manifestações começaram por oposição a uma proposta de lei de extradição, que permitiria que suspeitos de crimes fossem extraditados para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental. Mas os protestos generalizaram-se e evoluíram, continuando até à data, para protestos por uma democracia maior em Hong Kong.



Num vídeo, divulgado pela Hong Kong Free Press, vê-se o interior de uma estação de metro submersa numa nuvem de gás e alguns militares a bater em manifestantes com cassetetes, não sendo claro quantas pessoas estariam no interior deste espaço. Para além dos confrontos entre polícias e manifestantes, o vídeo mostra também disparos sobre a população de projéteis não-letais.