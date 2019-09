Hong Kong prepara-se para mais um dia de protestos após noite de confrontos

Lusa22 Set, 2019, 08:26 | Mundo

As autoridades já encerraram as duas estações intermédias do comboio que liga o centro da cidade ao aeroporto internacional, para evitar uma possível interrupção do acesso às instalações aeroportuárias.

De acordo com a emissora pública RTHK, há uma forte presença policial em várias estações.

No sábado, no 16.º fim de semana de protestos na antiga colónia britânica, o dia começou com uma manifestação pacífica em Tuen Mun, no nordeste de Hong Kong, antes de escalar para um cenário mais violento.

Hong Kong enfrenta, há mais de três meses, a mais grave crise política desde a sua entrega à China, em 1997, com ações e manifestações quase diárias exigindo reformas democráticas e denunciando a resposta policial, considerada brutal pelos manifestantes.