Hong Kong. Protestos continuam, agora em frente ao parlamento

Jerome Favre - Lusa

Nem a chuva torrencial, nem o cair da noite desmobilizou os manifestantes em Hong Kong que agora estão concentrados em frente ao parlamento.







Ao longo do dia, milhares de pessoas encheram as ruas do centro da cidade. A polícia tinha permitido apenas uma manifestação concentrada. Até agora não há notícia de confrontos violentos com a polícia, uma situação que pode mudar, como nos conta o enviado especial da agência Lusa João Carreira, já que os manifestantes se deslocaram para os pontos mais sensíveis da capital.

As últimas semanas têm sido marcadas por violentos confrontos entre manifestantes e a polícia que tem usado balas de borracha, gás pimenta e gás lacrimogéneo.O descontentamento saiu à rua por causa de um projeto de lei que previa a extradição para a China, mas as reivindicações alargaram-se entretanto.Os manifestantes exigem agora também a demissão da líder do governo de Hong Kong, Carrie Lam, e verdadeiras eleições democráticas.