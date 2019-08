Hong Kong. Rotação de tropas chinesas é uma rotina anual normal

RTP29 Ago, 2019, 21:51 / atualizado em 29 Ago, 2019, 22:13 | Mundo

O Exército de Libertação Popular (ELP) chinês realizou, esta quinta-feira, uma rotação das suas tropas em Macau e Hong Kong, segundo informou a agência de notícias estatal Xinhua.



Imagens publicadas por Xinhua mostram veículos militares a transportar soldados e um navio da Marinha que chegavam a Hong Kong. A agência descreve, no entanto, esta movimentação das tropas do ELP chinês como uma “rotação de rotina anual normal” e acrescenta que foi “aprovada pela Comissão Militar Central”.



Esta é a 20.ª e a 22.ª vez que há rotação das tropas em Macau e em Hong Kong, respetivamente, uma por cada ano desde que os territórios regressaram à administração chinesa, em 1997.



Esta movimentação das tropas ocorre dias antes da marcha pró-democracia planeada pelos ativistas em Hong Kong. A antiga colónia britânica tem sido palco de manifestações que duram quase há três meses.



Ainda este mês, Pequim divulgou a mobilização de milhares de tropas chinesas em Shenzhen, cidade que faz fronteira com Hong Kong, o que fez aumentar o receio de uma intervenção na ex-colónia britânica com o objetivo de travar os protestos pró-democracia e antigovernamentais.

“Proteger e defender Hong Kong”

Em declarações aos meios de comunicação locais, o porta-voz do Ministério da Defesa de Hong Kong, Ren Guoqiang, argumenta que “a rotação do pessoal e do equipamento vai melhorar a capacidade da guarnição de cumprir o dever de defesa”.



“Obedeceremos firmemente às ordens do Comité Central do partido e da Comissão Militar Central. Implementaremos decisivamente a orientação de ‘um país, dois sistemas’, e a Lei Básica, tal como o regulamento da guarnição de Hong Kong. Protegeremos determinadamente a soberania nacional”, acrescentou Ren Guoqiang.



O porta-voz sublinhou a ideia de que a rotação das tropas é um hábito e que são realizados exercícios semelhantes anualmente.



Ren Guoqiang recusou responder às questões que colocam em causa se o número de tropas em Hong Kong terá aumentado na consequência dos últimos desenvolvimentos relativamente às manifestações, nomeadamente com a organização de uma marcha pró-democracia.

Polícia proíbe manifestação

Também esta quinta-feira, a polícia de Hong Kong proibiu a manifestação a favor da democracia agendada para sábado, justificando que se trata de uma medida de segurança, dada a natureza violenta que tem caracterizado muitas das manifestações em Hong Kong.



Num documento ao qual a agência Lusa teve acesso, a polícia sublinhou que aqueles que desobedecerem à proibição podem incorrer em crimes com uma moldura penal que pode chegar aos cinco anos de prisão.





A marcha foi organizada pela Frente Cívica dos Direitos Humanos, uma organização pacifista que tem liderado liderado a maioria das manifestações dos últimos meses, nomeadamente a que juntou perto de dois milhões de pessoas a 18 de agosto.







O movimento exige a retirada definitiva das emendas à lei da extradição, a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial, a demissão da chefe do Governo, Carrie Lam, e sufrágio universal nas eleições para chefe do Executivo e para o Conselho Legislativo (parlamento local).