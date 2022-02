Hong Kong sobe no Índice de Democracia mas liberdades continuam sob ataque

Hong Kong continua a ser classificada no índice, divulgado na quinta-feira, como um "regime híbrido", depois de ter sido relegada para o estatuto de "democracia imperfeita" no relatório anterior, na sequência da imposição pelas autoridades chinesas da lei de segurança nacional, em junho de 2020.

O documento, que sustenta o índice, afirmou que "as autoridades chinesas continuaram a cercear as liberdades civis", lembrando que um "grande número de candidatos e partidos da oposição foram proibidos de participar nas eleições locais".

Por outro lado, "sob pressão do governo chinês, as autoridades atuaram contra vários meios de comunicação social e grupos independentes que defendiam uma maior autonomia para o território", salientou.

O Índice de Democracia, que começou a ser elaborado 2006, retrata a situação da democracia em 2021, em 165 Estados independentes e dois territórios, com base em cinco categorias: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis.

Cada país é classificado num tipo de regime, democracia plena, democracia imperfeita, regime híbrido ou regime autoritário, consoante a pontuação registada numa série de indicadores.

A Noruega, o país mais bem classificado da tabela, com uma democracia plena, pontua nos 9,75, enquanto Portugal, uma democracia imperfeita, está no 28.º lugar, com 7,82 pontos.

De acordo com o relatório, os resultados de 2021 refletiram o impacto negativo da pandemia da covid-19 na democracia e na liberdade em todo o mundo, pelo segundo ano consecutivo.

Afeganistão e Myanmar (antiga Birmânia) caíram para o fundo do `ranking` da democracia mundial, abaixo da Coreia do Norte.

A pandemia resultou numa diminuição sem precedentes das liberdades, tanto entre democracias desenvolvidas como nos regimes autoritários, devido à imposição de confinamentos e restrições de viagens e, progressivamente, com a introdução de "passaportes verdes" que exigem certificados de vacinação contra a covid-19 para participação na vida pública, indicou o documento.

"Isso levou à normalização dos poderes de emergência, que tendem a permanecer na legislação, e acostumaram os cidadãos a uma enorme extensão do poder do Estado sobre vastas áreas da vida pública e pessoal", salientou ainda o relatório.