Hong Kong. Três ativistas detidos a aguardar julgamento

A informação foi avançada à agência de noticias espanhola EFE por fontes do extinto partido Demosisto, ao qual pertenciam os três jovens ativistas.



Os três arguidos, que testemunharam perante o tribunal, estão agora detidos no centro Lai Chi Kok, à espera que os juízes pronunciem a sentença, que poderá ir até cinco anos de prisão.



A leitura da sentença deverá ser feita em 2 de dezembro, indicou Agnes Chow na rede social Facebook.



Horas antes, Joshua Wong anunciou que os três ativistas iam declarar-se culpados no julgamento, pela organização e participação numa manifestação não autorizada. "Não ficaria surpreendido se fosse detido ainda hoje", disse Wong aos jornalistas ao chegar ao tribunal.



"Continuaremos a lutar pela liberdade, e este não é o momento de nos achatarmos perante Pequim ou de nos rendermos", disse o rosto do movimento dos "guarda-chuvas amarelos" em 2014.



Joshua Wong denunciou a detenção de 23 ativistas, jornalistas e conselheiros, nas últimas três semanas.



"Todos os dias temos ativistas em julgamento, manifestantes enviados para a prisão", de acordo com uma nota enviada aos jornalistas e a que Lusa teve acesso.