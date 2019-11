Hong Kong. Últimos confrontos motivam 60 detenções

O som que ouvimos dá conta da luta entre manifestantes e forças de segurança na universidade politécnica de Hong kong, onde estavam barricados vários manifestantes para impedir que a polícia entrasse no edifício.Os estudantes, munidos de flechas e bombas feitas de gasolina, atacaram a polícia.Um agente da autoridade foi atingido com uma flecha durante um cerco ao campus universitário.Na resposta, as autoridades dispararam canhões de água e gás lacrimogêneo contra os manifestantes.A polícia já avisou que poderá vir a usar balas verdadeiras caso os manifestantes continuem a usar armas letais.

A contestação social generalizou-se. Os estudantes reivindicam a implementação do sufrágio universal no território e querem a demissão da atual chefe do governo, Carrie Lam.







Fernando Dias Simões, professor na universidade de Hong Kong, explicou que este estabelecimento de ensino vai estar fechado até ao final do ano, por falta de segurança para os alunos.



O docente adiantou que a situação tem vindo a piorar desde a semana passada.



Este professor português revela também que as universidades se tornaram num centro nevrálgico para estes protestos.













Os Estados Unidos já condenaram o "uso injustificado da força" em Hong Kong e pedem que todos os lados se abstenham da violência e se envolvam num diálogo construtivo".