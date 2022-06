"Horrível" e "imoral". Reino Unido prepara novo voo para deportar migrantes ilegais para o Ruanda

Estava prevista para terça-feira a primeira viagem de migrantes ilegais que o Reino Unido decidiu deportar para o Ruanda.. Os líderes da Igreja de Inglaterra juntaram-se à oposição, classificando a política deAs pessoas que Londres pretende deportar para o Ruanda, como o Irão, o Iraque ou a Albânia.O voo estava programado para sair na noite de terça-feira, mas o plano foi alterado depois de o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter colocado a decisão em suspenso “até que seja concluída uma revisão judicial e aprovada a legalidade desta política”.A entidade acredita que os migrantes transferidos do Reino Unido para o Ruandapara a sua autodeterminação.

“Preparação para o próximo voo começa agora”

O advogado britânico de Direitos Humanos Geoffrey Robertson, que representou o caso perante o Tribunal Europeu, frisou que "uma das coisas que torna a Grã-Bretanha grandiosa é o facto de obedecer aos tribunais internacionais e à lei internacional".Mas a decisão não foi bem recebida pelo Governo, com a ministra do Trabalho a admitir “surpresa e desilusão”., informou Therese Coffey.O voo cancelado deveria ter levado a bordo de um Boeing 767 até sete migrantes com bilhete só de ida para o Ruanda, numa operação com um custo estimado de 500 mil libras. “A preparação para o próximo voo começa agora”, vincou a ministra do Interior, Priti Patel, dizendo estar “desapontada” com o desfecho do plano na noite de terça-feira., afirmou Patel, acrescentando que “as barreiras legais” agora encontradas não são inéditas, tendo acontecido com deportações anteriores que, no final, acabaram por se concretizar.

Reino Unido diz querer criar “rotas seguras e legais”

O Reino Unido justifica a polémica decisão de deportar migrantes, anunciada em abril deste ano, com o argumento deO próprio primeiro-ministro já veio defender o plano, falando numa “maneira legítima” de proteger vidas e acabar com os gangues criminosos que contrabandeiam migrantes pelo Canal da Mancha em pequenas embarcações.Ainda na terça-feira,, anunciou o Ministério britânico da Defesa.O Governo do Ruanda reagiu entretanto ao cancelamento do voo, dizendo não ter sido “dissuadido”. Em troca do acolhimento dos migrantes, o Ruanda vai receber milhões de libras em ajuda para o desenvolvimento do país.



