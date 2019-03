Hospital de campanha do INEM já está em Moçambique

Foto: Reuters

Com o hospital de campanha estão 28 elementos que vão operar neste complexo.





O hospital vai ficar a cerca de 40 quilómetros da Beira, uma viagem que pode demorar cerca de três horas devido aos caminhos ainda apresentarem sinais da passagem do Idai.Esta estrutura, de acordo com Bruno Borges, do Gabinete de Gestão de Crise do INEM, vai complementar um pequeno espaço médico que existe em Mafambisse.Entretanto a comunidade portuguesa na Beira já começou a ser vacinada.Em declarações à Antena 1, o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, fez um ponto de situação sobre esta campanha de vacinação, mas também do equipamento de purificação de água - essencial para evitar mais casos de cólera.Na próxima quarta-feira começa o programa de vacinação oral das Nações Unidas contra a cólera, com 900 mil unidades para serem administradas.Cada vacina reforça a imunidade de uma pessoa contra a cólera durante três meses.De acordo com o último balanço das autoridades moçambicanas, já morreram 493 pessoas depois da passagem do ciclone IDAI.