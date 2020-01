Hospital do Funchal abre inquérito para apurar causas da morte de criança

O Hospital do Funchal já abriu um inquérito para apurar as causas da morte da criança de oito anos, no passado domingo, na urgência pediátrica.

A menina já tinha estado no serviço no dia anterior, onde foi vista e medicada e apresentava um quadro viral.



No dia seguinte, e perante o agravamento dos sintomas, foi ao centro de saúde do Machico e posteriormente transferida para o Hospital do Funchal, onde acabou por morrer.



O hospital aguarda ainda alguns exames bacteriológicos, mas diz que apenas a autópsia pode revelar o que aconteceu à criança.