Hospital Peking Union de Macau entra em funcionamento no final deste ano

A assinatura deste acordo de cooperação, com base num acordo anterior celebrado entre o Governo de Macau e o Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), prevê a promoção conjunta do funcionamento e "do desenvolvimento de alta qualidade do Hospital Peking Union de Macau, sob o princípio de persistir a utilidade pública e de servir a estratégia nacional" chinesa, indicou, em comunicado divulgado na segunda-feira, o gabinete da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Elsie Ao.

O Complexo de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do PUMCH, ou o Hospital Peking Union de Macau, vai ter mais de 800 camas, tecnologia e equipa de gestão do PUMCH, e vai lançar, "gradualmente, serviços integrados de oncologia, tais como radioterapia (...) além de introduzir e adotar as tecnologias médicas avançadas e equipamentos médicos a nível internacional" do PUMCH, acrescentou.

O Hospital Peking Union de Macau "é um importante projeto de cooperação" na área da saúde entre Macau e a China, "sob o princípio `um país, dois sistemas`", cujo objetivo é estabelecer "um centro médico internacional focado na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e com extensão ao Sudeste Asiático", de acordo com a mesma nota.

Outro objetivo é desenvolver especialidades nas áreas de medicina estética, medicina tradicional chinesa, gestão de saúde, garantindo "a prestação prioritária de cuidados de saúde públicos" e "melhorar continuamente o nível dos cuidados de saúde diferenciados locais", bem como "potencializar plenamente as vantagens de internacionalização" de Macau, referiu.

O novo Hospital, situado no Cotai, tem uma área bruta de construção de cerca de 430 mil metros quadrados, e é o maior complexo de cuidados de saúde do território, incluindo o Hospital de Macau, o edifício do laboratório central e o edifício de apoio logístico, entre outros.

Em 2021, o Governo de Macau, com o apoio da Comissão de Saúde da China e de outras instituições, escolheu o PUMCH como parceiro para operar e gerir conjuntamente o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, com o "intuito de melhorar a saúde e o bem-estar dos residentes locais e aumentar a capacidade de oferta de serviços médicos especializados da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] no tratamento de doenças complexas e graves".

O chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, em Pequim para o 3.º Fórum `Uma Faixa, Uma Rota` para a Cooperação Internacional, entre hoje e quinta-feira, assistiu à assinatura do acordo.

Este fórum assinala o 10.º aniversário do gigantesco projeto internacional de infraestruturas lançado pela China.