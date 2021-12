Hospitalizações diminuem até 45% em infetados com a variante Ómicron

Os investigadores analisaram, em Inglaterra, 56 mil casos da variante Ómicron e 269 mil da Delta e concluíram queO estudo realça ainda que quem já esteve infetado com o coronavírus SARS-CoV-2 tem entre 50% e 60% menor risco de ser hospitalizado caso contraia novamente a doença com a variante Ómicron, em comparação com a restante população.Ao mesmo tempo, o "", referem os cientistas.Este dado "reflete a eficácia reduzida das vacinas contra a variante Ómicron em comparação com a Delta", sustentaram os investigadores do Imperial College, em comunicado, citados pela agência EFE.Apesar destas conclusões, o estudo alerta que "".", salientou o epidemiologista Neil Ferguson, um dos autores do estudo.





Eficácia das vacinas e risco de infeção







Para Neil Ferguson, no entanto, este dado é "compensado" pela eficácia reduzida das vacinas contra a nova variante, devido à alta transmissibilidade do vírus.Já a epidemiologista Azra Ghani salientou que "".", referiu.Um outro estudo, realizado por investigadores das universidades escocesas de Edimburgo e Strathclyde, tinha adiantado que o risco de hospitalização pode ser reduzido em até dois terços com a variante Ómicron, em comparação com a Delta.Esta investigação resultou da análise de 23.840 casos de covid-19 suspeitos da variante Ómicron, entre os quais resultaram em 15 internamentos, face aos 47 estimados com a variante Delta.