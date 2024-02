Houthis reivindicam ataques a mais dois navios no Mar Vermelho

", afirmou o porta-voz militar dos Houthi, Yahya Saree, num comunicado.Antes, a empresa de segurança marítima Ambrey tinha relatado um ataque deno Mar Vermelho, ao largo do Iémen, na noite de segunda-feira, contra um cargueiro britânico com bandeira de Barbados, que sofreu "danos menores".

Segundo a Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKTMO), uma janela do cargueiro ficou "ligeiramente" danificada por um ataque de um drone sobre a embarcação, que se encontrava a 57 milhas náuticas (cerca de 105 quilómetros) a oeste de Hodeida, um importante porto na costa ocidental do Iémen sob o controlo dos rebeldes Houthis.





. O sinal mais recente mostra-o a sair do Mar Vermelho através do Estreito de Bab al-Mandab.

Os ataques no Mar Vermelho perturbaram o transporte marítimo mundial e forçaram as empresas a mudar de rota para viagens mais longas e mais caras em torno da África Austral, e também alimentaram o receio de que a guerra entre Israel e o Hamas pudesse alastrar-se para desestabilizar o Médio Oriente em geral.

CENTCOM Self-Defense Strikes



On Feb. 5, at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against two Houthi explosive uncrewed surface vehicles (USV).



U.S. forces identified the explosive USVs in Houthi-controlled areas of… pic.twitter.com/WMntzJOnw6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2024 As forças norte-americanas "identificaram" osem "áreas controladas pelos Houthis no Iémen" e consideraram-nos "uma ameaça iminente para os navios da Marinha dos EUA e navios mercantes", acrescentou o comunicado, repetindo as palavras habitualmente utilizadas após cada ataque.

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha começaram há um mês a atacar alvos Houthis no Iémen em retaliação pelos meses de ataque à navegação no Mar Vermelho.Na noite de segunda-feira, os Estados Unidos realizaram também um novo ataque contra os Houthis, tendo como alvo doismarítimos carregados de explosivos, segundo o Comando norte-americano para o Médio Oriente (Centcom).As forças norte-americanas intensificaram as operações no Iémen e ao largo da costa deste país devastado pela guerra, afirmando que estavam a agir para proteger a navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden dos ataques dos Houthis. Os rebeldes iemenitas afirmam estar a apoiar os palestinianos em Gaza, onde Israel está em guerra desde 7 de outubro contra o movimento islâmico Hamas, que está no poder neste pequeno território.Embora os Houthis afirmem estar a visar navios que acreditam estar ligados a Israel, cujo principal aliado militar são os Estados Unidos, outros grupos armados pró-iranianos intensificaram os seus ataques aos interesses dos EUA na região nas últimas semanas.Estas tensões no Mar Vermelho surgem numa altura em que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, se encontra no Médio Oriente para tentar alcançar uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, um território palestiniano que se encontra também mergulhado numa crise humanitária.