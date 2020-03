HRW alerta para riscos de segurança no Darfur após retirada de missão da ONU

Num novo relatório sobre o país, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) deverá discutir esta terça-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e o presidente da comissão da União Africana (UA), Moussa Faki, propuseram excluir a "proteção física" de civis do mandato para uma missão de seguimento político e de construção da paz no Sudão.

"O Darfur não é como o resto do Sudão", defendeu Kenneth Roth, diretor executivo da Human Rights Watch.

"O Conselho de Segurança deve reconhecer que o Darfur requer uma retirada muito mais gradual e manter uma presença de segurança da ONU no terreno para proteger ativamente os civis", considerou.

Para Kenneth Roth, a violência passada e atual leva a que os civis não possam confiar apenas nas forças de segurança sudanesas e ainda necessitem de proteção das forças de manutenção de paz.

Por isso, sustenta a organização, ao autorizar uma nova missão para o Sudão, o Conselho de Segurança deve incluir unidades policiais armadas que possam proteger os civis, forças de manutenção da paz de reação rápida para responder a ameaças e equipas móveis de monitorização dos direitos humanos baseadas no Darfur.

A atual missão da ONU/UA no Darfur, a UNAMID, deverá retirar-se do Sudão em outubro, após anos de redução da sua dimensão sob pressão do antigo Governo do Sudão e dos executivos ocidentais.

A missão vai fechar as últimas 14 bases e retirar todos os seus 4.040 militares e 2.500 policiais restantes até 31 de outubro.

Com a deposição, em abril, do então Presidente Omar al-Bashir, o novo governo do Sudão pediu às Nações Unidas para atrasar a saída.

No início de 2020, o governo enviou cartas ao Conselho de Segurança pedindo-lhe que autorizasse uma nova missão política e de paz "de seguimento" para todo o Sudão.

As missivas pediam que a missão "apoiasse o repatriamento e a reintegração dos deslocados internos e refugiados", "a proteção dos civis", "a monitorização dos direitos humanos" e o "reforço das capacidades das instituições nacionais".

Apesar disso, adianta a HRW, a proposta apresentada no relatório do secretário-geral das Nações Unidas não prevê pessoal militar para proteger os civis no Darfur.

"O relatório sugere apenas alguns conselheiros policiais individuais para treinar e apoiar as autoridades sudanesas, afirmando que a proteção civil é uma responsabilidade sudanesa, enquanto `um mecanismo pós-UNAMID pode fornecer apoio consultivo e de capacitação às autoridades`", assinala a HRW.

O relatório sugere que estes conselheiros devem trabalhar com as "forças policiais sudanesas, voluntários de policiamento comunitário, as Redes de Proteção da Mulher e outros parceiros", prossegue a HRW.

A organização de defesa dos direitos humanos, citando fontes da ONU, adianta ainda que numa versão anterior do relatório, eram reconhecidas explicitamente as vantagens para o Darfur da presença de "unidades policiais formadas" - forças policiais armadas autorizadas a responder a ameaças iminentes a civis - e "forças de reação rápida".

Em todo o Darfur, onde os ataques em larga escala liderados pelo então governo começaram em 2003, as ameaças à população civil persistem, considera a HRW.

As forças governamentais e os rebeldes continuam a lutar na área de Jebel Marra, onde a UNAMID concentrou as suas atividades de proteção desde 2018.

O Painel de Especialistas do Sudão relata que as pessoas deslocadas naquela área têm sido repetidamente forçadas a fugir das suas casas para procurar segurança e proteção contra confrontos, apontando que esses movimentos aumentaram os riscos de agressão sexual e violência.

A violência entre comunidades, frequentemente exacerbada pelo envolvimento de forças governamentais, matou dezenas de pessoas nos últimos meses.

No seu mais recente comunicado sobre o país, Conselho de Paz e Segurança da UA apelou para "extrema cautela na retirada da UNAMID", alertando para a necessidade de consolidar os ganhos obtidos e "evitar retrocessos e vazios de segurança".

"Não há necessidade de o Conselho de Segurança da ONU aceitar as opções limitadas que estão a ser apresentadas", disse Roth.

"O Conselho de Segurança deveria, em vez disso, estabelecer uma missão de acompanhamento que apoie a transição nacional para um governo civil, respeitador dos direitos humanos e da construção da paz, mas que também reconheça a necessidade de continuar a proteger os civis no Darfur", sublinhou.