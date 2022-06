HRW denuncia aumento de repressão nos Emirados apesar das reformas legais

As reformas legais, que entraram em vigor no início deste ano e foram apresentadas como "a maior reforma legal dos 50 anos de história" do país, "não resolvem as duradouras e sistemáticas restrições aos direitos políticos e civis " no país, considerou a organização em comunicado.

Pelo contrário, a HRW "mantém as previsões anteriores e inclui novas que representam sérias ameaças aos direitos humanos fundamentais", lê-se no documento.

Essas reformas, que incluíram um novo código penal, contiveram avanços de natureza social, como a descriminalização das relações extraconjugais ou o reconhecimento de filhos naturais, e avanços económicos, como permissão para detenção de empresas por cidadãos estrangeiros, mas também disposições ambíguas contra a disseminação de boatos e notícias falsas.

A HRW condena, no comunicado, as novas normas que "proíbem protestos e manifestações", bem como "críticas aos governantes e expressões que são consideradas como criadoras ou incentivadoras de agitação social, impondo duras sanções por acusações vagamente definidas".

Além disso, critica serem criminalizadas "informações `falsas` ou `enganosas`, compartilhar informações com grupos estrangeiros ou outros países e `ofender estados estrangeiros`".

A organização acusa os Emirados Árabes Unidos de terem realizado, desde a onda revolucionária de manifestações e protestos pró-democracia conhecida por Primavera Árabe de 2011, "um ataque sustentado à liberdade de expressão e associação", com inúmeras detenções de dissidentes e encerramento de associações.

O vice-diretor da Human Rights Watch para o Médio Oriente, Michael Page, citado no comunicado, afirma que, com a mais recente reforma legislativa, os Emirados "escolheram desperdiçar uma oportunidade de melhorar as liberdades de maneira geral e redobraram" a repressão.

"Embora o governo dos Emirados Árabes Unidos e a sua imprensa, controlada pelo Estado, tenham anunciado essas mudanças legislativas como um grande passo no caminho das liberdades económicas e sociais, elas continuarão a consolidar a repressão do governo", conclui a organização