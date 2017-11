HRW insta Vietname a libertar imediatamente presos políticos

Lusa03 Nov, 2017, 07:49 | Mundo

A organização de defesa dos direitos humanos pediu aos líderes mundiais que vão assistir à cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que vai decorrer em Danang, centro do Vietname, entre os próximos dias 06 e 11, que exijam às autoridades vietnamitas o fim da perseguição de dissidentes.

"Os governantes estrangeiros não deveriam fechar os olhos quando tiram fotografias ou assinam acordos comerciais com os líderes vietnamitas que colocaram atrás das grades mais de 100 prisioneiros políticos", afirmou o diretor da Human Rights Watch (HRW) na Ásia, em comunicado.

Brad Adams advertiu que enquanto recebem com hospitalidade as delegações estrangeiras que vão chegando ao país, as autoridades do Vietname endureceram a perseguição de "qualquer pessoa que tenha a coragem de levantar a voz pelos direitos humanos e pela democracia".

A organização internacional recordou que, no último ano, a polícia deteve pelo menos 28 pessoas pelas suas críticas às autoridades.

A mais recente foi em 25 de outubro quando um estudante e `blogger` de 24 anos foi condenado a seis anos de prisão por "fazer propaganda contra a República Socialista do Vietname".

Além da HRW, a Amnistia Internacional, a Federação Internacional de Direitos Humanos e outras organizações reclamam há muito ao regime comunista do Vietname que coloque fim às prisões arbitrárias de ativistas e bloggers e que liberte todos os prisioneiros políticos.