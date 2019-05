HRW pede a Paris que não delegue julgamentos dos `jihadistas` franceses

Lusa31 Mai, 2019, 13:22 | Mundo

Embora o chefe da diplomacia francesa Jean-Yves Le Drian tenha afirmado que os sete franceses condenados à morte por pertencerem ao grupo Estado Islâmico (EI) tiveram "julgamentos justos", a organização Human Rights Watch (HRW) refere que "as graves lacunas dos julgamentos iraquianos, tal como o uso de tortura, estão bem documentadas".

Paris, que diz respeitar e não querer adotar uma posição de ingerência sobre as decisões da justiça iraquiana, afirmou ter reiterado, junto às autoridades de Bagdade, a sua oposição à pena de morte.

"Se países como a França não querem que os seus cidadãos sejam condenados à pena de morte, como garantem os responsáveis, devem ir buscá-los e julgá-los no seu país", defendeu o diretor-adjunto da HRW para o Médio Oriente, Lama Fakih.

"Os países não devem ficar de braços cruzados enquanto os seus cidadãos são julgados num país onde não há certezas sobre o direito a um julgamento justo e à proteção contra a tortura", acrescentou.

Numa audiência realizada na segunda-feira, o francês Fodil Tahar Aouidate desmentiu a "confissão" apresentada durante a instrução do processo e obtida ao longo de quatro meses de interrogatório no Iraque.

O francês, de 32 anos, que, segundo a justiça francesa, foi para a Síria para se juntar a 22 membros da sua família, garantiu ter sido ferido durante os interrogatórios para "confessar aquilo que lhe pediam".

Em tribunal, o condenado mostrou marcas nas costas, tendo o juiz decidido enviá-lo para um exame médico e pedido ao departamento de medicina legal que fizesse um relatório e o apresentasse na próxima semana.

Um outro francês condenado à morte, Mustapha Merzoughi, de 37 anos, também afirmou, no julgamento de segunda-feira, ter assinado a sua "confissão" em árabe, língua que não sabe ler.

O tunisino Mohammed Berriri, de 24 anos, transferido da Síria para o Iraque, em conjunto com 11 franceses, para ser julgado também indicou ter feito a sua "confissão" por medo da tortura.

"Tive medo de ser ferido ou torturado, sou fisicamente frágil e nunca conseguiria suportar" os maus tratos, afirmou ao juiz, que perguntou a cada um dos acusados se foram alvo de pressões e se falaram sob ameaça nos interrogatórios ou no julgamento.

A HRW assegurou ter "provas de que os interrogatórios [iraquianos] foram feitos com recurso a várias técnicas de tortura que não deixam marcas duráveis, como bater na planta dos pés ou simular afogamentos".

Em agosto do ano passado, um primeiro francês transferido da Síria, Lahcène Gueboudj, de 58 anos, disse a um outro juiz ter "assinado a sua confissão em árabe sem saber o que lá estava escrito". Foi condenado a prisão perpétua.

No final de janeiro deste ano, 11 franceses foram transferidos para o Iraque pelas forças curdas anti-EI, porque não podiam ser julgados na Síria, já que as forças curdas não são um Estado e Paris não mantém relações diplomáticas com Damasco.

A França rejeitou repetidas vezes o retorno desses franceses ao país, o que levantou um debate renhido no país.

Para a HRW, essas "transferências são ilegais devido ao risco de tortura e de ausência de julgamentos justos" no Iraque, que condenou à morte, desde o início de 2018, mais de 500 estrangeiros do EI. Nenhum desses condenados à morte foi ainda executado.