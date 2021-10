HRW pede às autoridades da RDCongo que investiguem alegações sobre desvio de ajuda humanitária

O movimento de cidadãos congoleses Luta pela Mudança (Lucha, na sigla original) acusou a fundação de Denise Nyakeru Tshisekedi numa publicação na rede Twitter, em 4 de junho último, de desviar alimentos destinados às vítimas da erupção do vulcão Nyiragongo, ocorrida em 22 de maio deste ano.

Dois membros do Lucha, Parfait Muhani e Ghislain Muhiwa, estão detidos (desde junho e agosto, respetivamente) em Goma (na província de Kivu do Norte), na sequência de uma queixa por difamação por parte da fundação da esposa do chefe de Estado.

Foi ainda emitido um mandado de detenção contra um terceiro membro do movimento, Espoir Ngalukiye.

"Em vez de visar os mensageiros, as autoridades deveriam investigar as alegações do Lucha de desvio da ajuda e tomar as medidas adequadas", escreveu a organização não-governamental (ONG) norte-americana de defesa dos direitos humanos numa declaração.

"Embora um funcionário em Rutshuru [Kivu do Norte e um seu associado tenham sido processados e condenados [por apropriação indevida de ajuda], a fundação não foi objeto de qualquer investigação", sublinhou a HRW.

Constituído em 2012 em Goma, o movimento Lucha reúne jovens "indignados" e define-se a si próprio como apolítico, não violento, mas determinado a escrutinar os decisores políticos.