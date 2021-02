HRW pede inquérito à morte de civis pelo exército na região anglofona dos Camarões

"Matar civis e saquear as suas casas em nome da segurança são crimes graves de direitos humanos que alimentam os ciclos crescentes de violência e abuso nas regiões anglófonas dos Camarões", disse Ida Sawyer, diretora-adjunta para África da Human Rights Watch.

"As autoridades camaronesas devem controlar as unidades abusivas e, com a ajuda da União Africana e das Nações Unidas, estabelecer um inquérito credível e imparcial sobre os assassinatos de Mautu e processar os responsáveis", acrescentou.

Em causa está uma operação dos soldados do 21.º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIM), a 10 de janeiro, na aldeia de Mautu, no sudoeste dos Camarões, região fortemente afetada pela violência entre forças governamentais e grupos armados separatistas, que reclamam a autonomia das regiões anglófonas do Noroeste e do Sudoeste dos Camarões desde finais de 2016.

A operação, durante a qual foram ainda feridos outros quatro civis, foi reconhecida pelo exército, que rejeitou, no entanto, que as tropas tenham matado ou ferido civis.

Atonfack Guemo, porta-voz do exército dos Camarões, numa declaração de 11 de janeiro, afirmou que "grupos terroristas" atacaram soldados do 21.º BIM enquanto realizavam uma "rusga preventiva" em Mautu e que os soldados responderam matando vários "terroristas" e apreendendo as suas armas.

Mas testemunhas disseram que não houve confronto entre combatentes separatistas armados e soldados, que na altura do ataque os separatistas não estavam em Mautu, e que os soldados mataram deliberadamente civis.

A Human Rights Watch adiantou que obteve listas das nove pessoas mortas de quatro fontes distintas, tendo falado com familiares e residentes que assistiram a enterros ou levaram os corpos das vítimas para a morgue do hospital de Muyaka.

Por seu lado, a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou ter tratado quatro pessoas com ferimentos de bala, incluindo uma criança.

A Human Rights Watch diz ter enviado as suas conclusões a Atonfack Guemo, que alegou que as provas sobre as mortes "foram fabricadas".

A organização disse ter ouvido 17 testemunhas, que relataram que mais de 50 soldados, incluindo membros do BIM, entraram em Mautu a pé e começaram a disparar indiscriminadamente à medida que as pessoas fugiam.

Os relatos foram também confirmados por meios de comunicação social internacionais e por grupos camaroneses de defesa dos direitos humanos.

De acordo com os residentes, o ataque foi uma represália contra a população, que o exército acusa de abrigar e apoiar os combatentes separatistas.

Cinco testemunhas disseram que, durante o ataque, os soldados dirigiram-se a dezenas de residentes, incluindo mulheres, que tinham sido cercados no centro da aldeia, e ameaçaram-nos.

A HRW assinala que esta não é a primeira vez que as autoridades camaronesas negam que as tropas do exército tenham matado civis nas regiões anglófonas, recordando que em fevereiro de 2020, as forças governamentais mataram 21 civis, incluindo 13 crianças e uma mulher grávida, em Ngarbuh, região noroeste, num ataque contra a população acusada de apoiar combatentes separatistas.

O governo negou inicialmente a responsabilidade do exército, mas mais tarde estabeleceu uma comissão de inquérito que levou à prisão de dois soldados e de um polícia.

O seu julgamento teve início a 17 de dezembro.

"Enquanto o exército dos Camarões tenta erradicar os combatentes separatistas nas regiões anglófonas, estão a atacar, a abusar e até a matar civis", disse Sawyer.

"As autoridades deveriam enviar uma forte mensagem de que tais crimes já não serão tolerados, investigando e processando os responsáveis pelo massacre de Mautu e compensando as vítimas e as suas famílias", acrescentou.