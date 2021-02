HRW quer nova liderança da União Africana centrada nos direitos humanos

Tshisekedi assumiu a presidência da União Africana para 2021 durante a 34ª Sessão Ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorreu durante o fim de semana.

"Tshisekedi deveria usar a sua posição para reafirmar as profundas ligações entre o desenvolvimento, a democracia e direitos humanos em África", disse Carine Kaneza Nantulya, diretora da Human Rights Watch para África.

"Deveria levar a União a apoiar uma agenda de desenvolvimento económico orientada para os direitos humanos em 2021", acrescentou.

O Presidente da RDCongo assume a liderança da União Africana num contexto de desafios sem precedentes em África devido à pandemia de covid-19, insurreições armadas, conflitos intercomunitários, abusos cometidos por grupos armados não estatais e por forças de segurança dos estados, e violência relacionada com eleições.

"É crucial que a UA dê prioridade a estratégias de combate à covid-19 orientadas pelos direitos humanos", nomeadamente, "o direito de acesso a cuidados de saúde de qualidade", defende a HRW.

Considera, por outro lado, que a "impunidade" face às "violações maciças dos direitos humanos" continua a ser um desafio fundamental no continente.

A HRW quer também ver a funcionar os mecanismos de justiça africanos, designadamente o Tribunal Híbrido para o Sudão do Sul, que "se encontra pendente" há mais de cinco anos.

"Apesar da recente aprovação do Sudão do Sul para o estabelecimento do tribunal em parceria com a UA, a opção pelo estabelecimento unilateral da UA deve permanecer em cima da mesa", defende a organização.

"A UA alimentou esperanças com a sua Comissão de Inquérito sem precedentes sobre o Sudão do Sul e não deve permitir que os interesses das vítimas sejam mantidos reféns de uma maior intransigência por parte do Governo", acrescentou.

No mesmo sentido, a HRW reclama o início do pagamento das indemnizações do Fundo Fiduciário para as Vítimas dos Crimes de Hissène Habré, antigo presidente do Chade.

"A UA desempenhou um papel importante no julgamento histórico de Habré, mas as vítimas, que pediram justiça durante 25 anos, estão à espera há mais de quatro para que o fundo comece o seu trabalho", aponta a HRW.

A organização sublinha, por outro lado, a importância de uma "rápida ratificação" da Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, e o estabelecimento de "um regime de sanções" aos países incumpridores.

Em 2020, o continente realizou mais de uma dúzia de eleições gerais, muitas delas marcadas pela violência, restrições do espaço cívico, assassínios, repressão de protestos cívicos e alegações de fraude eleitoral.

Uma investigação da Human Rights Watch na República Democrática do Congo, Camarões, Guiné-Conacri, República Centro Africana e Costa do Marfim indica "uma cultura de impunidade" para abusos e falhas institucionais na administração da justiça com "impactos diretos nos direitos civis e políticos" das populações.

A UA tem sido criticada por não responsabilizar os estados-membros por violarem os compromissos regionais e internacionais em matéria de direitos humanos e por não fazer cumprir as suas resoluções.

"Como presidente da Assembleia da UA, o mais alto órgão político e decisório da União, [Félix Tshisekedi] pode melhorar o respeito e a proteção dos direitos humanos na região", defende a HRW.

"Os governos africanos podem fazer mais para integrar os esforços no sentido do desenvolvimento económico com a satisfação das aspirações das pessoas em matéria de justiça, liberdades, igualdade e dignidade", disse Kaneza-Nantulya.

"A União Africana deveria adotar uma posição mais corajosa em matéria de direitos humanos, nomeadamente através da implementação da sua agenda 2063 sobre os princípios do Estado de direito e das liberdades fundamentais"", sublinhou.

A República Democrática do Congo (RDCongo) sucedeu na liderança da UA à África do Sul, cuja presidência foi muito marcada pela resposta à covid-19 e o acesso dos países africanos à vacina.