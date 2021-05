HRW quer transferência imediata de ex-presidente do Sudão para o TPI

A HRW considerou que as "primeiras grandes audiências" do TPI sobre o caso do líder da milícia Janjaweed Ali Kosheib, marcadas para segunda-feira, 24 de maio, são "um passo importante" na direção da justiça para "os graves crimes" cometidos na região do Darfur, no Sudão.

"O progresso no caso de Kosheib é importante para fazer justiça às vítimas das atrocidades cometidas em todo o Darfur e suas famílias que foram aterrorizadas pela milícia Janjaweed", disse Elise Keppler, diretora associada da Human Rights Watch (HRW).

"Mas, a ausência de al-Bashir e de três outros suspeitos é uma falha importante que as autoridades sudanesas deveriam abordar prontamente", acrescentou.

Ali Kosheib é o nome de guerra de Ali Mohammed Ali, um dos líderes da milícia Janjaweed que também ocupava cargos de comando nas Forças de Defesa Popular do Sudão e na Polícia Central de Reserva.

A 27 de abril de 2007, o TPI emitiu o primeiro mandado de captura para Kosheib, acusado de 50 crimes de guerra e contra a humanidade pela sua alegada responsabilidade em violações, destruição de propriedade, ataques e mortes de civis em quatro aldeias no Darfur Ocidental, em 2003 e 2004.

Kosheib entregou-se voluntariamente na República Centro-Africana e a 09 de junho de 2020, o TPI anunciou que estava sob custódia judicial.

O TPI tornou então público um segundo mandado de captura emitido em 2018, que acrescenta três acusações de crimes de guerra e contra a humanidade e homicídio e actos desumanos cometidos na aldeia de Deleig em março de 2004.

Nas audiências de segunda-feira, conhecidas como o processo de "confirmação das acusações", os juízes da TPI irão avaliar se existem provas suficientes para o caso ir a julgamento.

Os restantes suspeitos enfrentam acusações de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio cometidos em Darfur.

Além do presidente deposto al-Bashir, são visados Ahmed Haroun, antigo ministro de Estado para os Assuntos Humanitários e ex-governador do estado de Cordofão do Sul; Abdulraheem Mohammed Hussein, antigo ministro da Defesa e Abdallah Banda Abakaer, líder do movimento rebelde Justiça e Igualdade do Darfur.

Todos, exceto Banda, estão sob custódia sudanesa, adiantou a HRW.

O governo de transição do Sudão, que tomou posse em 2019, prometeu cooperar com o TPI, mas, segundo a HRW, "deveria aumentar a sua cooperação em conformidade com o direito internacional".

"O Sudão tem uma obrigação legal expressa de transferir os quatro suspeitos. A resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que remeteu a situação no Darfur para o TPI, em 2005, exige especificamente que o Sudão coopere com o TPI na detenção e entrega dos suspeitos", sublinhou a organização.

Os tribunais nacionais têm a responsabilidade de investigar e julgar crimes de acordo com o princípio de complementaridade do TPI, mas quando as investigações do TPI já tiverem conduzido a mandados de detenção, as autoridades nacionais têm de demonstrar ao tribunal que estão a julgar os suspeitos pelos mesmos crimes.

No entando, segundo a HRW "não estão em curso processos internos de suspeitos do TPI" no Sudão.

"No final de 2019, o então procurador-geral do Sudão iniciou uma investigação sobre os crimes de Darfur, mas não se registou qualquer progresso visível", considerou a organização.

A HRW sublinha "as grandes barreiras" que enfrentaria um julgamento destes suspeitos pelos tribunais nacionais e considera que a criação de um tribunal especial para os crimes no Darfur, tal como previsto no Acordo de Paz de Juba, "é uma iniciativa importante", mas "precisa de tempo e recursos para arrancar".

Um dos suspeitos, Ahmed Haroun, anunciou no início de maio que preferia ser julgado no TPI, segundo os meios de comunicação social locais.

O seu caso e o de Kosheib tinham sido agregados, mas o tribunal separou-os quando este foi detido e Haroun continuou em fuga.

O gabinete do Procurador descreveu Haroun e Kosheib como tendo "atuado em conjunto, e com outros, com o propósito comum de atacar as populações civis destas quatro localidades".

"O Sudão não deve reter os fugitivos do TPI, desafiando as suas obrigações internacionais, por causa da aspiração do Governo de transição de um dia os julgar", disse Keppler.

"Essa abordagem não serve nem as vítimas nem o governo", acrescentou.