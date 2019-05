Huawei. Meng Wanzhou contesta extradição para os EUA

RTP09 Mai, 2019, 18:46 | Mundo

Meng Wanzhou, filha do fundador bilionário da gigante tecnológica chinesa, enfrenta acusações associadas a violações de sanções ao Irão e foi presente a tribunal esta quarta-feira, no sentido de definir a data da sua audição no processo de extradição.



O seu porta-voz, Benjamim Howes, confirmou à imprensa que Meng pretende pedir suspensão da extradição, argumentando que o seu processo criminal “é baseado em alegações que são simplesmente falsas”. Além disso, há “fatores políticos” no que se refere à sua detenção e os seus direitos foram violados.



Após a sua detenção em dezembro, o presidente norte-americano disse à Reuters que interviria no caso contra Meng, se isso ajudasse a fechar um acordo comercial com a China.



Os seus advogados de defesa comunicaram num documento que pretendem pedir a suspensão do processo de extradição com base em abusos que vão além dos comentários de Trump.



O advogado de Meng, Scott Fenton, argumentou que não há provas de que ela tenha escondido negócios da Huawei com uma empresa no Irão, a Skycom.



A Huawei afirma que a Skycom é um parceiro comercial local no Irão, mas os EUA dizem que se trata de uma subsidiária não-oficial usada para ocultar os negócios da empresa chinesa no Irão.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, exigiu novamente a libertação de Meng e o seu regresso à China.



"Os Estados Unidos e o Canadá abusaram do seu tratado bilateral de extradição e adotaram medidas contra uma cidadã chinesa e isso é uma violação séria", afirmou. "Isto é um incidente político sério", acrescentou.



A próxima audiência do processo foi marcada para 23 de setembro, mas as audiências de extradição formal devem começar em janeiro do próximo ano.



Detida em dezembro de 2018, no aeroporto canadiano de Vancouver, a pedido dos EUA, a diretora financeira da empresa tecnológica está a lutar contra a extradição para os EUA por acusações de que teria conspirado para defraudar bancos americanos ao negociar com uma empresa do Irão.