Huawei torna-se a segunda marca de smartphones mais vendida

A Huawei está a tornar-se cada vez mais numa marca mundial na venda de smartphones. No último trimestre confirmou a subida nas vendas e ultrapassou a Apple, marca que comercializa o Iphone.



Foram 54 milhões de vendas, mais 40 por cento do que ano passado e está a aproximar-se da Samsung, que no último trimestre vendeu menos dez por cento de telefones do que no mesmo período do ano passado.



“O crescimento continuado da Huawei é impressionante, para não dizer mais, como é a sua habilidade para entrar em novos mercados onde, até agora, a marca era largamente desconhecida”, declarou um analista da IDC, empresa que estuda as tecnologias de informação.



No entanto, a Huawei tem tido dificuldades em impor-se nos Estados Unidos, onde há preocupações sérias de que as componentes chinesas do telemóvel estejam a ser utilizadas pelo governo chinês para efeitos de espionagem, apesar de a marca negar de forma veemente que os seus equipamentos não são uma ameaça à segurança de nenhum país.



No princípio deste ano, a marca chinesa falhou em conseguir negócio com uma das maiores marcas americanas, a AT&T mas os analistas acreditam que se tratou de um pequeno obstáculo que não parou a Huawei.



“Apesar do falhanço em conseguir concluir negócio com uma marca americana, a empresa conseguiu virar agulhas de forma rápida, mudando o foco do lucro para crescimento sustentável num curto espaço de tempo”, revelou Mo Jia, uma analista da Canalys.



De acordo com a IHS, a Huawei lucrou com o facto de vender telemóveis baratos na Ásia e de ter cada vez mais fama na Europa, Médio Oriente e África. O recente e exponencial crescimento da marca tem causado várias preocupações.



Para além dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá têm avisado para os riscos que os equipamentos chineses podem causar à segurança nacional destes países.