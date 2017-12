Human Righs Watch apela a deputados brasileiros para que rejeitem proibição do aborto

Lusa12 Dez, 2017, 11:58 | Mundo

Num comunicado, a organização não-governamental de defesa e promoção dos Direitos Humanos sustenta que a emenda constitucional proíbe o aborto em todas as circunstâncias, mesmo em caso de gravidez decorrente de violação, ou quando a vida da mulher está em perigo.

A proposta de proibição do aborto faz parte de uma emenda constitucional que é discutida hoje por uma comissão especial da Câmara dos Deputados.

A comissão especial aprovou a emenda em novembro, após uma votação polémica, na qual 18 deputados votaram a favor e a única deputada presente votou contra.

Hoje, a comissão especial pode votar o texto final da proposta de emenda constitucional antes de ser levada à votação no plenário da Câmara dos Deputados.

Para se tornar lei e alterar a Constituição, o texto precisaria de maioria absoluta -- ou três quintos dos votos -- nas duas casas do Congresso e a sanção presidencial.

"A proibição total do aborto traria consequências devastadoras para mulheres e meninas no Brasil", disse José Miguel Vivanco, diretor do Departamento para as Américas da Human Rights Watch.

"Com essa emenda cruel, até mesmo mulheres e meninas grávidas em decorrência de estupro e aquelas com complicações que ameaçam suas vidas seriam forçadas a continuar uma gravidez contra sua vontade, ou então correriam o risco de prisão e riscos para a saúde, incluindo morte, em razão do aborto clandestino", frisou.

O aborto é legal no Brasil apenas em casos de violação, quando necessário para salvar a vida de uma mulher ou quando o feto sofre de anencefalia, uma malformação cerebral congénita e fatal.

As mulheres e meninas que interrompem uma gravidez em qualquer outra circunstância podem enfrentar até três anos de prisão.

Segundo relatos da imprensa, 33 mulheres foram presas por aborto em 2014, sendo que sete delas foram denunciadas por médicos após terem procurado cuidados pós-aborto em hospitais. Uma delas passou três dias algemada numa cama.

Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, mais de 900 mulheres morreram de aborto inseguro no Brasil desde 2005.

"As restrições ao aborto no Brasil são incompatíveis com as obrigações de direitos humanos. A criminalização do aborto no país afeta negativamente muitos direitos, incluindo os direitos das mulheres à vida, saúde, não-discriminação e igualdade, além dos direitos à privacidade e a não ser submetida a tortura e penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes", sublinhou a HRW.

"Os tratados internacionais de direitos humanos exigem que os governos respeitem os direitos reprodutivos e outros direitos humanos das mulheres. As interpretações oficiais desses tratados por especialistas da ONU exigem a remoção de sanções de caráter criminal pelo aborto.

Segundo a HRW, em 2017 ocorreram "avanços notáveis" na expansão do acesso aos direitos reprodutivos na América Latina, com o Chile a pôr cobro uma antiga proibição total do aborto este ano, descriminalizando o aborto quando a vida da mulher grávida estiver em risco, se a gravidez é resultado de violação, ou quando o feto não sobreviveria fora do útero.

A 06 deste mês, os deputados na Bolívia votaram pela redução das restrições ao aborto, permitindo que as adolescentes possam abortar durante as primeiras oito semanas de gravidez.