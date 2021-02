Human Right Watch denuncia discriminação sistemática de minorias na Índia

Este assédio institucional é proveniente da ideologia nacionalista hindu do partido no poder, o Bharatiya Janata Party (BJP), que "se infiltrou em instituições independentes como a polícia e os tribunais", indicou a HRW no seu relatório hoje divulgado.

A diretora da organização para o Sul da Ásia, Meenakshi Ganguly, indicou à agência de notícias EFE uma série de políticas nesse sentido, incluindo "a recente lei para evitar conversões religiosas forçadas que alguns Estados governados pelo BJP aprovaram e que na prática são usados contra muçulmanos que se casam com mulheres hindus".

O relatório é publicado dias antes do primeiro aniversário do pior episódio de violência intercomunitária entre muçulmanos e hindus em décadas em Nova Deli, no qual, como apontou a HRW, "53 pessoas morreram, 40 delas muçulmanas".

A ONG denunciou que as autoridades não investigaram "com credibilidade e imparcialidade" as acusações de que dirigentes do BJP [partido do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi] incitaram a violência e de que alguns polícias participaram nos ataques.

Em vez disso, "as autoridades atacaram ativistas e organizadores de protestos", disse o relatório.

Após os confrontos de 23 fevereiro de 2020 em Nova Deli, seguiram-se meses de protestos pacíficos de indianos de todas as religiões contra uma lei de cidadania discriminatória e outras políticas do Governo.

Os líderes e apoiantes do BJP tentaram desacreditar os manifestantes, principalmente os muçulmanos, acusando-os de conspirar contra os interesses nacionais.

Segundo a HRW, este é um padrão de comportamento por parte das autoridades indianas, geralmente sob vagas acusações de conspiração, que repetiram nos protestos em curso dos camponeses contra as reformas agrárias que visam a liberalização do mercado.

Após centenas de milhares de agricultores de várias religiões começarem a protestar contra as novas leis agrícolas do Governo em novembro de 2020, os líderes do BJP e os seus apoiantes começaram a culpar os sikhs, outra minoria religiosa.

Os sikhs são acusados de terem uma agenda "Khalistani", uma referência à insurgência separatista sikh no Punjab nas décadas de 1980 e 90.

Em 08 de fevereiro, o primeiro-ministro Narendra Modi discursou no parlamento, descrevendo as pessoas que participavam nos vários protestos pacíficos como "parasitas" e chamando as críticas internacionais ao crescente autoritarismo na Índia de "ideologia estrangeira destrutiva".

A HRW também denunciou a polémica emenda à lei de cidadania aprovada em dezembro de 2019, que gerou grandes protestos em todo o país, "discriminatória contra os muçulmanos e que pela primeira vez confia na religião como critério de cidadania".

A retirada do estatuto semiautónomo da única região de maioria muçulmana do país, Jammu e Caxemira, seguida da imposição de restrições sem precedentes, somam-se a uma lista de medidas discriminatórias contra as minorias empreendidas pelo Governo indiano, segundo a ONG, que relatou outras ações contra as minorias no país.

"Os líderes do BJP e os seus partidários muitas vezes descrevem as minorias religiosas como antinacionais, argumentando que o Islão foi importado por invasores muçulmanos e o cristianismo por potências coloniais", de acordo com Meenakshi Ganguly.

A HRW apelou ao Governo indiano para "voltar atrás", antes que o caráter secular da democracia indiana seja prejudicado para sempre.