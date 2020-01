Human Rights Watch acusa a China de ameaçar os direitos humanos

O diretor executivo da organização de defesa dos direitos humanos, Kenneth Roth, diz que esta ofensiva de Pequim é a mais intensa contra os direitos humanos desde meados do século passado.



No relatório anual da organização, conhecido na última noite, há também lugar para alertas dirigidos à Arábia Saudita, Venezuela e Guiné Equatorial no relatório lido pela jornalista da Antena 1, Ana Jordão.



A China em destaque na edição de 2020 do relatório anual da Human Rights Watch.