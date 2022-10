Human Rights Watch acusa Governo do Quirguistão de censurar comunicação social

A organização de defesa dos direitos humanos refere em comunicado hoje divulgado que, a 26 de outubro, o governo quirguiz ordenou um bloqueio de dois meses dos sites da Azattyk Media, do serviço de rádio quirguiz, devido à publicação de um vídeo que cobria o conflito fronteiriço entre o Quirguistão e o Tajiquistão.

A ordem foi baseada na Lei de Proteção de Informações Falsas, que suscitou críticas quando adotada em agosto de 2021.

As autoridades afirmam que o vídeo continha discurso de ódio e informações falsas sobre o Quirguistão ter atacado o Tajiquistão.

Segundo Syinat Sultanalieva, investigadora da Ásia Central da Human Rights Watch, "o bloqueio da Azattyk Media é uma tentativa de controlar e censurar o jornalismo independente no Quirguistão, e viola as obrigações internacionais do país em matéria de direitos humanos, particularmente no que diz respeito às liberdades de expressão e dos meios de comunicação social".

O bloqueio dos sites seguiu-se a um protesto em frente ao escritório da agência Azattyk a 13 de outubro, e a uma iniciativa de Nadira Narmatova, membro do Parlamento quirguiz, para que as pessoas assinassem uma petição pedindo o encerramento dos Azattyk Media e de dois outros meios de comunicação, Kloop e Kaktus Media.

Em artigo recente para a revista Diplomat, as analistas Ekaterina Reznikova e Aidai Irgebaeva corroboram que "nos últimos dois anos, o Quirguistão adotou leis que restringem o acesso a informações importantes".

"Várias outras [leis] estão a caminho. Como resultado, a capacidade dos jornalistas e dos cidadãos comuns de manterem o controlo do seu governo está a diminuir rapidamente", adiantaram.

As analistas declararam ainda que as solicitações dos jornalistas foram ignoradas, relativamente a assuntos importantes, como por exemplo em 2021, quando o "ministro da Saúde ignorou pelo menos cinco pedidos do Kloop sobre a distribuição de ajuda humanitária internacional para o país para lutar contra a covid-19"

A 27 de outubro, dezenas de representantes dos meios de comunicação social do Quirguistão apelaram ao governo para que acabasse com as pressões sobre a liberdade de expressão e sobre a liberdade dos meios de comunicação social.

"O Quirguistão deve defender, e não atacar, os meios de comunicação independentes", disse Sultanalieva, salientando que "as autoridades devem acabar imediatamente com as tentativas de controlar este direito humano fundamental, retirando as reformas propostas e mantendo o compromisso de respeitar as liberdades e direitos humanos no país".