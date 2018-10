Human Rights Watch alerta para impacto da exploração de bauxite na Guiné-Conacri

Lusa04 Out, 2018, 08:30 | Mundo

O relatório "O Que Ganhamos Com Isso?: O Impacte dos Direitos Humanos na Exploração Mineira na Guiné" foca-se, ao longo de 146 páginas, em dois projetos das duas maiores produtoras de bauxite em 2017: a Sociedade Mineira de Boké (SMB) e a Companhia de Bauxite da Guiné (CBG), ambas situadas na região de Boké, no noroeste do país.

Um investigador da HRW para a África Ocidental, Jim Wormington, acredita que as explorações ameaçam as comunidades próximas.

"A extração de bauxite, a menos que devidamente regulamentada, ameaça destruir o estilo de vida e o sustento de dezenas de comunidades na linha da frente das operações mineiras", disse Wormington, acrescentando que "o foco do Governo guineense no crescimento do setor da bauxite ultrapassou frequentemente a proteção do ambiente e dos direitos humanos".

Para a elaboração do relatório, a HRW diz ter conduzido mais de 300 entrevistas em cerca de 30 aldeias em Boké, bem como "dúzias de entrevistas com representantes locais e nacionais do Governo, grupos da sociedade civil, cientistas da área do ambiente, membros das autoridades de saúde e representantes das empresas".

À HRW, vários agricultores referiram os abusos das empresas de exploração face à dificuldade do Governo em proteger os terrenos.

"Eles entraram nos nossos terrenos, áreas de que dependemos para comida (...) e agora muito das nossas terras férteis foram-nos retiradas", disse um líder de uma comunidade de Boundou Waadé, uma aldeia rodeada por cinco minas da CBG.

O Código Mineiro aprovado pelo Governo da Guiné em 2011 afirma que os proprietários de autorizações para exploração mineira "devem compensar o Estado ou qualquer outra pessoa por danos a eles causados, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor".

Ainda assim, a HRW aponta que o Governo "falhou em aprovar a regulamentação (...) que estabeleça padrões de compensação" que protejam os direitos dos agricultores.

A organização não-governamental salienta que a compensação dada pelas empresas pode ter efeitos prejudiciais, uma vez que os agricultores raramente recebem formação sobre como o reinvestir.

"Usei a indemnização que recebi para mandar os meus filhos para a Europa (...), mas depois de chegarem à Líbia nunca mais ouvi falar deles. Estou preocupado que possam estar presos ou mortos", disse um habitante da zona de Boké.

Vários habitantes queixam-se ainda do efeito que a exploração teve na quantidade e na qualidade da água, tendo algumas povoações vizinhas de explorações da SMB ficado dependentes do transporte de água garantido pela empresa.

"Por vezes a água nos tanques está suja (...) então temos de poupar a água limpa que temos e esperar pela próxima entrega", disse um líder de uma comunidade.

A poeira resultante da exploração e transporte de bauxite também é criticada pela população, que está, de acordo com a HRW, preocupada com doenças respiratórias e com os efeitos a longo prazo.

Em maio de 2018, o Governo guineense disse à ONG que apenas aprova projetos de mineração que demonstrem compactuar com os padrões ambientais e sociais e que o Executivo "utiliza todo o seu poder estatal para assegurar que as leis guineenses são respeitadas e para supervisionar as atividades das companhias mineiras".

No entanto, apesar da capacidade das instituições governamentais ter aumentado nos últimos anos para o acompanhamento da exploração mineira, o Governo "não tem pessoal, recursos e a vontade política" para supervisionar uma crescente lista de projetos.

O secretário-geral do Ministério do Ambiente, Seydou Barry Sidibé, lembrou o dilema que o Estado guineense enfrenta.

"Somos um país pobre, e, portanto, precisamos de trabalho para os jovens e escolas para as crianças (...) algumas empresas não respeito as normas sociais e ambientais, por isso não é fácil para nós fecharmos estas companhias", afirmou o secretário.

À HRW, as empresas salientaram o aumento dos esforços para estimular o desenvolvimento local e a diminuição do impacte das atividades mineiras.

Numa carta enviada à HRW em setembro, o SMB mencionou que "o respeito pelos direitos humanos é uma pedra basilar dos nossos valores", tendo aa CBG também sublinhado que desde que recebeu um empréstimo do Banco Mundial em 2016, tem trabalhado para melhorar a sua gestão ambiental e social.

A SMB resulta de um consórcio que inclui a maior empresa chinesa de alumínio - a estatal Hongqiao Group -, enquanto que 51% do capital da CBG é detido pelo consórcio Halco Mining (das multinacionais Alcoa e Grupo Rio Tinto) e 49% pelo Estado da Guiné.

Em 2017, a Guiné exportou cerca de 25 milhões de toneladas de bauxite para a China, o maior produtor de alumínio a nível mundial.

A Guiné-Conacri é uma das maiores produtoras de bauxite no mundo, tendo reservas de 7.400 milhões de toneladas, cerca de 25% do total global.

A bauxite é procurada face ao seu elevado teor de alumínio e baixa percentagem de silício.

Estas características tornam a bauxite atrativa, dado que facilita e rentabiliza a produção de alumínio, utilizado posteriormente nas indústrias automóvel, aeronáutica e de papel de alumínio.