Human Rights Watch apela à ONU por resposta de emergência na Venezuela

O organismo defende que só uma intervenção em larga escala da ONU pode atenuar a crise e salvar vidas.



Em conjunto com uma Escola de Saúde pública norte-americana, a Human Rights Watch traça um retrato negro do país.



À escassez de alimentos e medicamentos, junta-se o cada vez maior número de mortes materno-infantis, que só em 2016 aumentaram 65% entre as mães e 30% entre os recém-nascidos.



Regista-se ainda uma disseminação descontrolada de doenças evitáveis por vacinas como o sarampo. Desde Junho de 2017 já foram registados mais de nove mil casos.



O relatório de 71 páginas fala de um sistema de saúde em colapso e apela ao secretário-geral da ONU para que declare oficialmente que a Venezuela "está a enfrentar uma emergência humanitária complexa", pois tal declaração ajudaria a desbloquear recursos suficientes para responder à crise humanitária.