Human Rights Watch apela à União Africana que crie "equipa de crise" para o Chade

"A União Africana (UA) deveria enviar urgentemente uma equipa de crise da sua Divisão de Alerta Prévio e Prevenção de Conflitos, incluindo observadores dos direitos humanos, para acompanhar os desenvolvimentos e exortar as forças de segurança chadianas, bem como grupos armados, a absterem-se de atacar civis", afirma a Human Rights Watch, em comunicado.

Na mesma nota, a organização não-governamental internacional defende que a "UA deve nomear um novo enviado especial ao Sahel para ajudar a reforçar e coordenar os esforços" daquela organização em toda a região.

Um porta-voz do exército chadiano anunciou, na terça-feira, na televisão estatal do Chade, que o Presidente do país, Idriss Déby Itno, de 68 anos, morreu na sequência de ferimentos sofridos em confrontos entre rebeldes e forças governamentais.

Para a HRW "as circunstâncias exatas da sua morte permanecem pouco claras".

Além disso, "as consequências potencialmente explosivas da morte do Presidente Déby não podem ser subestimadas - tanto para o futuro do Chade, como para toda a região", afirma Ida Sawyer, diretora adjunta para África da Human Rights Watch, citada no comunicado.

Por isso, a mesma responsável considera também que "os parceiros regionais e internacionais do Chade devem acompanhar de perto a situação e usar a sua influência para prevenir abusos contra civis".

Assim, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e o Gabinete do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos "deveriam também acompanhar de perto a situação e apoiar o trabalho dos defensores locais dos direitos humanos", sublinha-se na nota.

Por seu lado, "os líderes transitórios do Chade, com o apoio de parceiros regionais e internacionais, devem trabalhar no sentido de inverter a trajetória descendente do Chade em matéria de direitos humanos", frisou Sawyer.

"Devem assegurar uma transição rápida e pacífica para um Governo civil, com base no livre exercício dos desejos dos chadianos numa eleição justa".

O porta-voz dos militares disse na terça-feira, após ter anunciado a morte do Presidente do Chade, que o Governo e o parlamento foram dissolvidos, todas as fronteiras foram fechadas, e um conselho militar transitório, chefiado por Mahamat Idriss Déby Itno, um dos filhos de Déby, estará à frente do país durante os próximos 18 meses, até à realização de eleições.

"Isto é contrário à Constituição do Chade, que prevê que em caso de morte de um Presidente, seja o presidente da assembleia nacional a dirigir provisoriamente o país durante 45 a 90 dias antes de uma nova eleição", sublinha a ONG.

Neste contexto, a HRW realça que "o conselho militar transitório do Chade deve respeitar escrupulosamente os direitos humanos e o Estado de direito, assegurando que os civis sejam protegidos e evitando qualquer escalada de abusos" contra a população.

Ao mesmo tempo, "o conselho militar deve também assegurar uma transição rápida para um Governo civil democrático, defendendo o direito dos chadianos a elegerem os seus líderes em eleições livres e justas", acrescenta.

A ONG recorda que "durante anos, os atores internacionais têm apoiado o Governo de Déby pelo seu apoio às operações de luta contra o terrorismo no Sahel e na bacia do Lago Chade e pelo seu envolvimento noutras iniciativas regionais, fechando ao mesmo tempo os olhos ao seu legado de repressão e de violações dos direitos sociais e económicos a nível interno".

O Chade afetou 1.000 homens à Força Conjunta do Sahel do G5 - uma força militar criada para combater os grupos armados islamitas na região do Sahel, com o apoio da União Europeia, Arábia Saudita, e Estados Unidos, entre outros, refere a HRW.

Além disso, contribuiu com 3.000 militares para a Task Force Multinacional, uma força militar conjunta mandatada pela União Africana para responder aos ataques do Boko Haram na bacia do Lago Chade, com o apoio da União Europeia, França, Reino Unido, e Estados Unidos. E N`Djmena, a capital do Chade, acolhe hoje quartel-general da Barkhane, a força antiterrorista francesa que opera no Mali, adianta.

Em 19 de abril, a comissão eleitoral chadiana anunciou que Déby tinha sido eleito para um sexto mandato nas eleições presidenciais, que se realizaram a 11 de abril.

O período pré-eleitoral foi marcado "por uma impiedosa repressão governamental contra os manifestantes e a oposição política", sublinhou hoje a HRW.

A HRW relembra ainda que Déby governou o Chade desde dezembro de 1990, quando afastou o líder autocrático Hissène Habré, que depois foi condenado por um tribunal especial, no Senegal, por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e tortura, incluindo violação e escravidão sexual.

Apesar da sua vasta riqueza petrolífera, o Chade continua a ser um dos países mais pobres do mundo.

O general Mahamat Idriss Déby, filho do falecido Presidente do Chade, nomeou na terça-feira os 15 generais que compõem o Conselho Militar de Transição (CMT) que irá liderar o país durante 18 meses, até à realização de eleições.