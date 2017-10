Human Rights Watch critica Burundi pela saída do Tribunal Penal Internacional

Lusa27 Out, 2017, 09:53 | Mundo

O Executivo do Burundi assinou no dia 26 de outubro de 2016 a saída do Tribunal Penal Internacional, de que era membro desde 2004, sendo que a saída foi formalizada na quarta-feira, cumprido o prazo obrigatório estipulado para abandonar a instituição, segundo estipulado nos Estatutos de Roma.

Em comunicado emitido hoje, a Human Rights Watch lamenta que o artigo 127 do estatuto -- sobre as consequências da saída de um Estado membro, não mencione explicitamente o impacto na jurisdição do tribunal sobre os crimes cometidos no próprio país, enquanto membro da instituição.

"Pedimos ao Tribunal Penal Internacional que adote um ângulo progressista da interpretação sobre a jurisdição para que as vítimas possam garantir, de forma viável, o acesso à justiça", disse o diretor-adjunto da Human Rights Watch, Param-Preet Singh.

O Burundi abandona a instituição, com sede em Haia, Holanda, cumprindo assim as "ameaças" e acusando o Tribunal Penal Internacional de "neocolonialismo" e de perseguir "injustamente" os líderes africanos.

O Tribunal Penal Internacional anunciou em abril de 2016 a abertura de uma investigação preliminar sobre a violência que se tinha registado no Burundi no ano anterior, quando Nkurunziza anunciou que se ia recandidatar, pela terceira vez, às eleições contrariando a Constituição do país.

No passado mês de setembro, as investigações das Nações Unidas confirmaram que se tinham verificado crimes contra a Humanidade no Burundi, desde 2015, e pediu ao Tribunal Penal Internacional o início de uma investigação.

Por outro lado, a Human Rights Watch denunciou também que as milícias do partido de Nkurunziza violaram, torturaram e assassinaram membros da oposição.