Human Rights Watch denuncia crueldade do sistema judicial da Coreia do Norte

No, sob o título, a Human Rights Watch (HRW) descreveu o "opaco sistema de justiça criminal do país" e destacou a "frágil estrutura legal e institucional da Coreia do Norte e a natureza política dos tribunais e entidades que aplicam a lei".", disse o diretor para a Ásia da HRW.", acrescentou Brad Adams.A HRW entrevistou oito ex-funcionários do Governo, que fugiram do país, e 22 norte-coreanos (15 mulheres e sete homens), que estiveram em instalações de detenção e interrogatório desde 2011, quando o atual líder do país, Kim Jong-un, assumiu o poder.A partir do momento em que um indivíduo enfrenta uma investigação oficial, há poucas hipóteses de evitar uma sentença de trabalho forçado não remunerado de curto ou longo prazo. Algumas mulheres detidas relataram assédio e agressão sexual, incluindo violação.